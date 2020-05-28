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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мировой рынок кнопочных телефонов рухнул в I квартале По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус...

По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус на 12 процентов. Лидер глобального рынка кнопочных телефонов сегодня Transsion Group с долей в 30 процентов. Аналитики отмечают, что рынок в целом серьезно сократился из-за пандемии: распространение коронавируса сильно ударило по розничным продажам сотовых трубок.