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Мировой рынок кнопочных телефонов рухнул в I квартале
28.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTПо данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус на 12 процентов. Лидер глобального рынка кнопочных телефонов сегодня Transsion Group с долей в 30 процентов. Аналитики отмечают, что рынок в целом серьезно сократился из-за пандемии: распространение коронавируса сильно ударило по розничным продажам сотовых трубок.
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По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус...
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