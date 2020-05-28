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Мировой рынок кнопочных телефонов рухнул в I квартале

28.05.2020 14:28 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус на 12 процентов. Лидер глобального рынка кнопочных телефонов сегодня Transsion Group с долей в 30 процентов. Аналитики отмечают, что рынок в целом серьезно сократился из-за пандемии: распространение коронавируса сильно ударило по розничным продажам сотовых трубок. 
 
 
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По данным международных аналитиков, за трехмесячный период по всему миру было отгружено 83,5 миллиона мобильных телефонов, таким образом, за год рынок ушел в минус...
 
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