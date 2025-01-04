​​«Я продала четыре студии маникюра, чтобы заниматься делом своей мечты». Предпринимательница рассказала о том, как открыла конный клуб и почему инвестировать в лошадей выгодно

Источник материала: ProBusiness



Юлия Цупранович.

Юлия Цупранович — владелица конного клуба Paradise. Сейчас у предпринимательницы ранчо в 2,5 га, 11 своих лошадей и 10 — на постое. Путь в бизнес Юлия начинала с сети студий маникюра, но потом все продала и решила вернуться к детской мечте. У предпринимательницы несколько направлений в бизнесе: содержание лошадей — когда кто-нибудь покупает лошадь, он может привезти ее в Paradise, чтобы не думать, как ее содержать; прием лошадей «в работу» — Юлия заезжает их и готовит, организовывает конные прогулки и тренировки. Помимо этого, она занимается инвестициями в лошадей — покупает жеребят, а когда они подрастают, продает в несколько раз дороже. Мы узнали нюансы этого нестандартного бизнеса.

«В 14 лет я уже стала кандидатом в мастера спорта»

— Я с детства любила лошадей и с 9 лет занималась конным спортом. Жила возле конюшни и, как только там загорался свет, сразу же бежала к лошадям. Там я задавала столько вопросов, что тренер называл меня почемучкой и чуть ли не силой выгонял из конюшни. В 14 лет я уже стала кандидатом в мастера спорта, но денег тогда на свою лошадку не было… Потом поступила на биофак БГУ, пошла работать, и времени на лошадей не осталось.





Решение открыть свой клуб появилось случайно. Однажды мне сказали, что лошадь на которой я выступала, хотят сдать на мясо, и я решила ее выкупить. Эта лошадь прожила у меня полтора года, и я рада, что смогла продлить ей жизнь. Потом купила вторую лошадь, третью — и как-то постепенно расширялась.





Самое важное с лошадьми — земля. Все начиналось с того, что я просто арендовала землю, но потом решила, что нужно купить свою. Переехали мы на наше текущее место в июле, и сначала у нас там был только выгул, а сейчас уже построена летняя конюшня, отдельный домик для лошадей и шелтеры (шелтеры — небольшое каркасное строение, в котором лошадь может укрыться от непогоды в период выгула, — прим. «Про бизнес»).









Полное оборудование ранчо обошлось примерно в $ 20 тысяч. Сейчас у меня 21 одна лошадь, из которых 11 моих. Земля стоила достаточно дешево, т.к. я покупала ее для личного подсобного хозяйства. При этом процедура покупки несложна. 15 соток здесь стоят $ 6−7 тысяч. Жеребята стоят $ 1,5−3 тысячи. Лошади повзрослее — дороже. На цену лошади влияет очень много факторов: начиная ее породой и заканчивая подготовкой. Очень дорогих лошадей у нас нет — максимум за $ 15 тысяч.









До ранчо у меня было 4 студии маникюра. Чтобы закупить лошадей я их потихоньку продавала, что заняло у меня 4 года. Вообще, бизнесом я начала заниматься потому, что устала работать в найме. Да и у меня была мечта работать с лошадьми — для этого нужны были деньги.









«У нас научились „делать“ хороших лошадей»

Раньше лошадей завозили из Европы, но сейчас с этим проблемы, поэтому мы покупаем их на белорусских конезаводах. У нас научились «делать» хороших лошадей с европейскими линиями. Можно купить лошадь у частников, то это очень сложно из-за проблем с документами. Также привозим животных из России. В Беларуси хорошие заводы в Полочанах, Гомеле, Полесье, если брать по родословной. Белорусские заводы стали развиваться и закупать хороших производителей, поэтому в целом у нас ситуация неплохая. По большому счету, качество жеребенка сильнее зависит от кобылы, конь может только что-то усилить.





Что касается направления с покупкой жеребят и последующей их продажей, то мы можем купить жеребенка в первый год и в первый же год продать. Бывает, что проще его подрастить и продать уже в 3 года. Люди сразу не покупают маленьких лошадей, потому что в начале за ними нужно много ухода и их нужно готовить. Кроме того, их содержание обходится около $ 150−200 в месяц в бюджетной конюшне. В спортивной цена доходит до $ 500. Основные расходы — это персонал и корм, лошади любят много покушать.





«Занимаясь лошадьми, как бизнесом, нельзя выпадать из процесса»

Инвестировать в лошадей очень выгодно. Если мы покупаем жеребенка за $ 1,5−2 тысячи, то через год лошадь стоит уже $ 4−5 тысяч. Еще через 2 года — $ 8−10 тысяч. Еще через какое-то время, когда лошадь заезжается и что-то показывает, — $ 12−15 тысяч. Люди таким образом зарабатывают.





В Беларуси тоже есть такие, хотя их и немного: тема не очень распиарена, да и риск большой. Это все-таки животное, с ним может всякое случится. Маржинальность достаточно высокая. Человек может прийти к нам, мы поможем с подбором лошади, ее содержанием (на льготных условиях) и последующей продажей. В таком случае мы берем на себя полное сопровождение и доведение до продажи.

Покупают лошадей, в основном, россияне, но много покупателей из Узбекистана, Таджикистана и Казахстана. Они выкупают высокий коней, т.к. у них кони низские, а им нужны большие и мощные. При этом лошадей до $ 10 тысяч они покупают не глядя.





Занимаясь лошадьми, как бизнесом, нельзя выпадать из процесса. Я постоянно контролирую, накормлены ли они, на месте ли конюх, все ли убрано. Коней содержать очень сложно, они — «животные-жертвы»: очти никак не проявляют себя, когда у них что-то болит. Если у них, например, колики, лошадь просто вялая и грустная — и уже даже по этому нужно как-то понять, что с ней не все в порядке. Тут нельзя просто взять и делигировать этот бизнес. К тому же, есть сложности с персоналом — человек не может просто взять и уйти на больничный или по какой-то другой причине не прийти на работу. Если конюх не вышел на работу, то лошади останутся голодными.









«Цены на корм в разные годы могут отличаться в 2−3 раза»

Главная проблема в бизнесе с лошадьми — это корма. Мы от них очень сильно зависим. Цены из года в год могут отличаться в 2−3 раза. Сейчас мы берем корм по 60 рублей, а в прошлом не могли найти ничего дешевле 150−180 рублей.













Много времени занимает работа с социальными сетями и продажа лошадей. Для того, чтобы продать лошадь, нужно ее отфотографировать, написать тексты и т.д. Кроме того, нужно ответить покупателю на все вопросы, провести показ офлайн или онлайн… Когда у меня была сеть студий маникюра, я могла неделями там не появлятся, а здесь так нельзя. Хотя бы на 15 минут, но заехать нужно.





При этом продажа лошадей требует большого количества бюрократических процедур. Даже для того, чтобы вывезти лошадь в другой район, нужно оформить документы, уже не говоря о том, чтобы продать лошадь в другую страну. Нельзя просто так взять и перевезти куда-то животное. Для всех лошадей обязательны паспорта, без которых ее нельзя куда-либо вывезти. На них даже растоможка нужна, если завозить животных из Европы.









Что касается маркетинга, то здесь что маникюр, что лошади, по большому счету, одно и то же. Могу сказать, что блогеры работают не очень хорошо. С ними мы больше сотрудничать не будем. У нас лучше срабатывают люди с лояльной аудиторией — у человека может быть 1000 подписчиков, но очень лояльных, и от такого человека приезжает толпа. А от инфлюенсеров с 20 тысячами подписчиков не приходит никто. Но лучше всех работают «Сливки». На маркетинг мы тратим 100−200 $ в месяц, а один клиент обходится в 3−4 $. Хотя со «Сливок» стоимость клиента составляет примерно 1,5 рубля. Но здесь есть еще такая штука, что на эти 3−4 $ может приехать целая семья, т.к. история в большей степени семейная.



