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Медик о коронавирусе в Солигорске: Умирают и дети, и взрослые. Трупы вывозят ночью втихаря

28.05.2020 17:08 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Беларуси не предоставляет официальных данных о количестве жителей Солигорска, заболевших COVID-19. Нет коронавируса – нет доплаты за работу с инфекцией.

Медик о коронавирусе в Солигорске: Умирают и дети, и взрослые. Трупы вывозят ночью втихаря
Деньги на премии выделили, но не выплатили, говорит фельдшер Солигорской станции скорой помощи, которая является подразделением Центральной районной больнице. Медик рассказал belsat.eu, как администрация медучреждения скрывает реальное количество пациентов с COVID-19.

«Помогают даже бездомные»

Александр [имя изменено по просьбе героя. – Примечание belsat.eu] около пяти лет работает фельдшером на Солигорской станции скорой помощи. Волна атипичной пневмонии в городе началась в марте, и с тех пор количество пациентов с воспалением легких постоянно растет. 

Больных в ЦРБ Солигорска привозят не только из города, но и из области. Многие коллеги Александра заразились коронавирусом и не могут работать. Сейчас даже медсестры с ВИЧ делают анализы, потому что никого не осталось:

«Медсестрам с ВИЧ запрещено делать уколы в вену, но теперь некуда деваться. Когда администрацию больницы спрашивают сверху, нужно ли вам что, они говорят, что все есть. 

Но это не так! Нам выдали респиратор – один респиратор на семь дней работы! Нам люди обычные приносят средства для индивидуальной защиты, шахтеры после смен собирали респираторы и приносили. Даже бездомные, которые просят копейку под магазином, несут нам маски».

Врачи заболевают не только из-за отсутствия средств индивидуальной защиты, но и из-за людей, скрывающих положительный результат теста на коронавирус.


«К нам везут из Бреста, Слуцка, Любани и Житковичей. Там вообще кошмар. Например, у человека сердечный приступ, мы приезжаем, а он три дня температурит. Показывает бумагу, а у него там COVID+. И мы без костюмов, без ничего! Люди не понимают, что происходит. У нас «слетело» половина смены. Все болеют – водители, фельдшеры».

Александр и его коллеги не верят в официальную статистику о количестве больных и умерших от инфекции. Он считает, что 95% случаев скрывают, чтобы показать позитивный результат борьбы с инфекцией. Тесты теряются по пути из больницы в санэпидстанцию, между которыми считанные метры.

Александр добавляет, что докторам нежелательно диагностировать коронавирус. Вместо вируса в журнале записывают «№ 19» — «изменения, типичные для COVID-19», и таких записей большинство:

«В Солигорске нет коронавируса, есть атипичная пневмония. А как доказать? Деньги на доплаты пришли. Была встреча по поводу премий. Мол, подождите, заплатим. Но протоколов никто не делал. Позиция администрации такова: вы заразились, потому что ехали без маски. А вы выдали нам маску?

Все пять лет на станции Александр работает в одной форме, которая буквально расходится по швам, поэтому мужчина иногда носит армейскую. «За забором у нас швейная фабрика. Но почему-то дешевле заказывать в Минске, ждать 5-10 лет».

«Черные пакеты вывозят втихаря»

Коронавирус также затронул и семью Александра. Его родители подхватили инфекцию на похоронах знакомого в конце апреля в деревне Старобин. Верующие открыли гроб с умершим. У родственников первым симптомом была одышка. Результат анализа – отрицательный – пришел через три недели после их госпитализации. Александр говорит, что это невозможно:

«Я сам отвез их на КТ. У родителей была пневмония, типичная для COVID-19. Все симптомы, изменения в легких. Да и какая пневмония в мае? Они лежали в больнице и видели, сколько трупов в черных пакетах вывозили на каталках ночью. Все делают втихаря. Это минус для нас, не спасли, но мы сами без защиты. Умирают и дети, и взрослые».

Фельдшер также прокомментировал смерть доктора Владимира Писарика. Ранее  сообщалось, что результат теста на коронавирус у него был отрицательный, и руководство больницы не комментировало этот случай, ссылаясь на медицинскую тайну. Александр не верит, что у работника ЦРБ не было инфекции:

«Писарик лежал на аппарате ИВЛ в «грязной зоне» около двух недель. Сам реаниматолог говорил, что у него COVID+. Его похоронили закрытом гробу».


«Мы знали, что будет тяжело»

Собеседник также рассказал о ситуации в отделении интенсивной терапии ЦРБ. Всю грязную работу делают медсестры. Они плачут от усталости, и их единственное желание – пойти домой:

«Все просто устали. В реанимации медсестры зашиваются. Представьте себе, например, переворачивать людей с живота на спину хотя бы. Врач получит доплату, а что получит медсестра? Они работают один день в «грязной зоне», а потом день в «чистой». Они плачут от усталости и только говорят: «Я хочу домой». В общем, если скорая помощь и больница шахтеров ляжут, – тяжело будет всем».

Александр добавляет: медики не бьются за бонусы, больше всего они нуждаются в поддержке и благодарности.

«На нас всем наплевать. Профсоюз не помогает. Нам не нужны деньги, та же администрация могла бы просто по-человечески поблагодарить нас за то, что мы работаем круглосуточно почти без выходных».


Руководство Солигорской ЦРБ от комментариев отказалось. Когда в приёмной услышали о «Белсате» – ответили, что главный врач Ольга Белоус на видеоконференции. Позже она была на собрании, еще позже выяснилось, что её нет на рабочем и недоступна для комментариев.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Министерство здравоохранения Беларуси не предоставляет официальных данных о количестве жителей Солигорска, заболевших COVID-19. Нет коронавируса – нет доплаты за...
 
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