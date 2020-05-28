ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

28.05.2020 17:22 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такую оценку глава государства дал сегодня, 28 мая, во время встречи с дипломатом.

Велько Ковачевич завершает дипломатическую миссию. Интересы своего государства в Минске он представлял шесть лет, и за это время, подчеркнул Президент, стал настоящим другом нашей страны.

Александр Лукашенко: «Мы очень заинтересованы, чтобы с братской нашей Сербией, славянской страной у нас были добрые отношения»

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

К представителям иностранного дипкорпуса Александр Лукашенко относится с особым вниманием. Как правило, за время службы с послами складываются теплые отношения. Как пример – недавний поступок представителя Словакии. Йозеф Мигаш, несмотря на ситуацию с коронавирусом, был на параде в Минске в честь 75-летия Победы. В МИД Словакии посчитали, что посол нарушил принципы коммуникации со штаб-квартирой, не предупредив о намерении участвовать в торжествах.

«Это вообще международный скандал». Президент о том, чем обернулось присутствие посла Словакии на параде 9 Мая в Минске

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Страны связаны взаимовыгодными экономическими отношениями. Так, в Сербии совместно с белорусскими коллегами организована сборка тракторов и автобусов. Для сербского МВД мы поставили 33 пожарные машины на базе шасси МАЗ. Сейчас в работе проект по поставке в Белград крупной партии белорусских автобусов и троллейбусов.

В 2019 году цифра взаимной торговли остановилась на отметке в 150 миллионов долларов. Это не совсем соответствует потенциалу. Президенты Беларуси и Сербии оценивают его как минимум в три раза выше.

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Велько Ковачевич, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сербии в Беларуси:
Президент заметил, что это редкость, что такие отношения существуют между Сербией и Беларусью. Шла речь и о разных конкретных возможностях в области торгово-экономического сотрудничества. Например, Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей в Сербию и разные другие конкретные виды сотрудничества.

С Сербией Беларусь связывают взаимовыгодные отношения и тесный политический диалог. Это единственная страна в Европе, с которой действует двусторонний договор о свободной торговле и безвизовый режим. Страны успешно взаимодействуют и на внешнеполитической арене. Налажены и межрегиональные связи. Все областные центры Беларуси имеют соглашения о сотрудничестве с сербскими городами.

Велько Ковачевич: «Сербия ожидает импорт белорусских электроавтомобилей»

Активное взаимодействие и на высшем уровне. Александр Лукашенко пять раз посещал Сербию с визитами, столько же раз лидеров этого государства принимали в Минске.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Велько Ковачевич, Йозеф Мигаш

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Александр Лукашенко высоко оценил вклад Чрезвычайного и Полномочного Посла Сербии в развитии двусторонних отношений с Беларусью, сообщили в...
 
Новости дня
Новости
 
Медик о коронавирусе в Солигорске: Умирают и дети, и взрослые. Трупы вывозят ночью втихаря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

27.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
28.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика