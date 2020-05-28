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Маски нужно носить даже в магазинах

29.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Маски нужно носить даже в магазинах

С начала вспышки коронавируса в Беларуси к маскам привыкали постепенно. Поначалу их надевали далеко не все, но с нарастанием заболеваемости,  увеличением количества случаев и массовой информации о необходимости использования средств индивидуальной защиты ношение масок стало нормальной практикой. Сначала с тем, чтобы найти маску у многих возникали проблемы – резкий спрос буквально обрушил рынок этих средств индивидуальной защиты, постепенно ситуация выровнялась, в продаже достаточно масок различного качества и формата, а особенно креативные сделали повязки даже не только средством защиты, но и самовыражения. Но, хотя призывы соблюдать масочный режим и социальную дистанцию звучат повсеместно, следовать им многие не спешат.  О том, для чего нужна повязка на лице – расскажет съёмочная группа «Гродно Плюс».

Маски нужно носить даже в магазинах

В городе Ивье Гродненской области введён масочный режим. Это значит, что в места массового скопления людей, к примеру в магазин, без масок вход теперь строго воспрещён. В Гродно эту радикальную меру пока принимать не спешат, но уже вплотную к ней подошли. Пока специалисты только рекомендуют – но очень настоятельно – носить маски при каждом посещении мест массового скопления.

Ирина Тупик, заместитель главного врача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

— Именно с учётом эпидситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией настоятельно рекомендуем всем жителям города Гродно, Гродненского района использовать средства индивидуальной защиты. Прежде всего, это использование маски. Маска может быть медицинская, повязка может быть бытовой, но предназначение её одно – выполнение барьерной функции.

В торговом центре «OldCity» решили инициативно подойти к вопросу безопасности и раздавали маски на входе тем посетителям, кто был без них.

Маски нужно носить даже в магазинах
Маски нужно носить даже в магазинах
  

Таким примером постарались, что называется, достучаться до всех посетителей с одной мыслью – сейчас ношение маски в магазине необходимо для вашего же здоровья. В торговом центре отметили, что обязательное ношение масок позволит минимизировать риски заражения и среди посетителей, и среди сотрудников. К слову, маски от предприятия «Конте» – здесь чутко подошли к сложившейся ситуации и наладили производство собственных масок.

Маски нужно носить даже в магазинах

Сергей Иванов, маркетолог торгового центра «OldCity»:

— Наш торговый центр сегодня думает о каждом посетителе, покупателе, о каждом продавце. Мы сегодня раздаём маски бесплатно, мы обращаем внимание посетителей торгового центра на то, что маски носить желательно. Желательно поберечь своё здоровье. У нас в обществе, в стране эпидемиологическая ситуация – напряжённая, поэтому сегодня мы и призываем другие торговые объекты также принять участие, и, возможно, все вместе мы скорее выйдем из этой ситуации.

В обслуживании в магазине, в случае, если покупатель без маски, конечно не откажут. Но информационные объявления напоминают о необходимости носить маску и соблюдать дистанцию – быть ответственным гражданином – важно. Стоит отметить, что средствами индивидуальной защиты пользуется немалый процент людей. Однако для того, чтобы быстрее победить коронавирус и уменьшить количество заболевших, носить маски стоит всем. Поначалу утверждалось, что использовать их должны только те, кто болен или имеет симптомы респираторного заболевания, но сегодня врачи единодушны – и те, у кого есть проявления болезни, и те, кто чувствует себя хорошо, должны быть в маске или бытовой повязке.

Маски нужно носить даже в магазинах

Ирина Тупик, заместитель главного врача Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии:

— И медицинские маски, и бытовые повязки свою функцию выполняют. Функцию барьерную, защитную. Всё-таки они защищают нашу слизистую от попадания возбудителя вируса. Вирус настолько контагиозен – с одной стороны, с другой стороны – очень много носителей вируса бессимптомных, то есть мы с вами не знаем, в окружении кого мы находимся в закрытых пространствах.

Маска будет эффективна, если носить её не больше двух часов, правильно надевать – и главное снимать её, не прикасаться к лицу, когда на вас маска. В общественном транспорте, в магазинах, торговых центрах, филиалах банков, аптеках – словом, в каждом замкнутом помещении, где собираются люди, рекомендуется быть в маске. А прогулки по торговым центрам лучше и вовсе – заменить прогулками на свежем воздухе в парке ли лесу – там риска подхватить навязчивый и вредный вирус – нет. 

Гродно Плюс
Фото: Служба информации «ГП»

 
Теги: Гродно
 
 
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С начала вспышки коронавируса в Беларуси к маскам привыкали постепенно. Поначалу их надевали далеко не все, но с нарастанием заболеваемости,  увеличением...
 
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