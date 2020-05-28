Объединяя усилия по защите здоровья

Источник материала: Кировец

В рамках выполнения мероприятий по профилактике и предотвращению распространения COVID-19 районной организацией Белорусского Общества Красного Креста в очередной раз оказана помощь основным организациям-партнерам в обеспечении средствами индивидуальной защиты и дезинфекции – УЗ «Кировская центральная районная больница» и учреждение «Кировский РЦСОН».

В минувшую среду представители РО БОКК передали для врачей и медицинского персонала (на фото) приобретенные средства для индивидуальной защиты и гигиены. Медики высказали представителям Общества Красного Креста слова благодарности за внимание и оказанную поддержку, отметив, что эта помощь бесценна, она придает им уверенности в том, что общими усилиями удастся не допустить распространения коронавирусной инфекции, сохранить здоровье пациентов и коллектива райбольницы.

Стоит отметить, что в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки деятельность районной организации Белорусского Общества Красного Креста становится все более важной и актуальной.

Наталья ФИНЕВИЧ, председатель районной организации Белорусского Общества Красного Креста.