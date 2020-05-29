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Дождь и похолодание – погода в Горках на выходные
29.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Последние дни весны будут дождливыми, прохладными и ветреными. Обещают даже грозу! Посмотрим, каким будет начало лета на следующей неделе.
В субботу, 30 мая, ожидается +16 °С, облачно с прояснениями, сильный ветер, дождь. Возможна гроза.
31 мая, в воскресенье, будет ветрено, похолодает +13 °С, пасмурно.
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Последние дни весны будут дождливыми, прохладными и ветреными. Обещают даже грозу! Посмотрим, каким будет начало лета на следующей неделе. В субботу, 30 мая,...
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