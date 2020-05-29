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Дождь и похолодание – погода в Горках на выходные

29.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Последние дни весны будут дождливыми, прохладными и ветреными. Обещают даже грозу! Посмотрим, каким будет начало лета на следующей неделе.

 

Дождь и похолодание – погода в Горках на выходные

 

В субботу, 30 мая, ожидается +16 °С, облачно с прояснениями, сильный ветер, дождь. Возможна гроза.

31 мая, в воскресенье, будет ветрено, похолодает +13 °С, пасмурно.


 
Теги: Могилев
 
 
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  Последние дни весны будут дождливыми, прохладными и ветреными. Обещают даже грозу! Посмотрим, каким будет начало лета на следующей неделе.     В субботу, 30 мая,...
 
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