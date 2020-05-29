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Домашние матчи «Ливерпуля» в АПЛ могут пройти на нейтральных стадионах
29.05.2020 08:44 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Власти обеспокоены, что на ключевых играх сезона, например с участием мерсисайдцев, болельщики будут собираться у стадионов, нарушая правила социального дистанцирования, принятые в период пандемии
«Ливерпулю» осталось провести четыре домашних матча в чемпионате – с
Команда Юргена Клоппа занимает первое место в АПЛ, на 25 очков опережая «Манчестер Сити».
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«Ливерпуль» может провести свои домашние матчи АПЛ на нейтральных полях, сообщает The Times.
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