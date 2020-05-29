Коронавирус в Беларуси: данные на 29 мая

Источник материала: ОНТ

Как информирует Минздрав, в Беларуси на 29 мая выздоровели и выписаны 17 390 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Всего в республике были зарегистрированы 40 764 человека с подтвержденным COVID-19.

За все время распространения COVID-19 на территории страны проведено 512 418 тестов. За этот период скончались 224 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.

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