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Коронавирус в Беларуси: данные на 29 мая
29.05.2020 14:36 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Как
Всего в республике были зарегистрированы 40 764 человека с подтвержденным COVID-19.
За все время распространения COVID-19 на территории страны проведено 512 418 тестов. За этот период скончались 224 пациента с хроническими заболеваниями и выявленной коронавирусной инфекцией.
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Как информирует Минздрав, в Беларуси на 29 мая выздоровели и выписаны 17 390 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Всего в республике были зарегистрированы...
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