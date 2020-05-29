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Коронавирус в Горецком районе – что происходит

29.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Кто и как переболел коронавирусом в Горецком районе? Есть ли в больнице пациенты на ИВЛ? В ЦРБ можно сдать тест на COVID-19?

 

Коронавирус в Горецком районе – что происходит
Иллюстративное фото

 

О ситуации с COVID-19 в Горецком районе читайте в газете«Горецкий вестник» за 30 мая

 

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  Кто и как переболел коронавирусом в Горецком районе? Есть ли в больнице пациенты на ИВЛ? В ЦРБ можно сдать тест на COVID-19?     О ситуации с COVID-19 в Горецком районе...
 
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