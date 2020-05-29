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Коронавирус в Горецком районе – что происходит
29.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Кто и как переболел коронавирусом в Горецком районе? Есть ли в больнице пациенты на ИВЛ? В ЦРБ можно сдать тест на COVID-19?
О ситуации с COVID-19 в Горецком районе читайте в газете«Горецкий вестник» за 30 мая
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Кто и как переболел коронавирусом в Горецком районе? Есть ли в больнице пациенты на ИВЛ? В ЦРБ можно сдать тест на COVID-19? О ситуации с COVID-19 в Горецком районе...
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