Коронавирус в Горецком районе – что происходит

Источник материала: Горецкий вестник

Кто и как переболел коронавирусом в Горецком районе? Есть ли в больнице пациенты на ИВЛ? В ЦРБ можно сдать тест на COVID-19?





О ситуации с COVID-19 в Горецком районе читайте в газете«Горецкий вестник» за 30 мая