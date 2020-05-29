Больница скорой медпомощи в Минске возвращается к прежнему режиму работы

Источник материала: ОНТ

Минске возвращается к прежнему режиму работы" class="one-news__figure-img">

Больница скорой медицинской помощи в Минске возвращается к прежнему режиму. Сюда уже не госпитализируют пациентов с коронавирусом.

Врачи могут перейти к своей обычной работе. Это связано с тем, что Беларусь находится на плато по коронавирусной инфекции, и необходимости в таком количестве коек, которое создано в стране, уже нет.

Это не единственная клиника, которая уже переходит на обычный график. К работе по профилю возвращается и столичный онкодиспансер, где на время пандемии два корпуса были инфекционными. В течение недели они полностью вернутся к своим непосредственным делам.

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