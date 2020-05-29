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Проблема решена. Брест открывает автобусное сообщение с Варшавой и Бяла-Подляской

29.05.2020 18:52 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 30 мая из Бреста пойдут ежедневные автобусы до Варшавы, а с воскресенья — еще и до Бялой Подляски, сообщил TUT.BY начальник Брестского автовокзала Николай Радюк.


29 мая вступили в силу изменения в постановление Совета Министров № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19», которые избавили от обязательного карантина водителей, выполняющих международные автомобильные перевозки пассажиров в регулярном сообщении.

Напомним, ранее в автобусном сообщении между Брестом и Польшей возникли проблемы именно из-за требования к водителям международных автобусных маршрутов проходить обязательный 14-дневный карантин.

Итак, с 30 мая открывается рейс Брест — Варшава. Автобус будет отправляться каждый день с Брестского автовокзала в 12.30.

Планируется, что с 31 мая к нему добавится еще один ежедневный маршрут до польской столицы, отправлением из Бреста в 10.00.

Также 31 мая открывается ежедневный маршрут до Бялой Подляски. Отправление из Бреста в 17.50.

1 июня до Бялой Подляски пустят еще один автобус из Бреста. Отправление в 14.30.

Также через Брест будут ехать проходящие Минск-Брест-Гданьск, Минск-Брест-Прага. За расписанием можно следить на сайте автовокзала.

Билеты будут продаваться с учетом социального дистанцирования: один на два места.

Представитель польской компании-перевозчика, которая будет возить людей по маршруту Брест-Варшава, также сообщил, что у пассажиров при входе в автобус будут измерять температуру. Больных на рейс не возьмут.

— По польским правилам, если хоть у одного пассажира автобуса при прохождении границы будет температура выше 38 градусов, назад в Беларусь возвращается весь автобус. Кроме того, при пересечении польской границы белорус, который должен будет отбыть в Польше 14-дневный карантин, обязан предоставить номер мобильного телефона и адрес места, где он будет отбывать карантин, — сообщил представитель польского перевозчика, добавив, что пассажирам в автобусе также нужно будет соблюдать масочный режим.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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29 мая вступили в силу изменения в постановление Совета Министров № 171 «О мерах по предотвращению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом...
 
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