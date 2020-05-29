В Лондон, на Мальдивы, на работу в ЕС. Кто летает через минский аэропорт, когда границы закрыты

Источник материала: Tut.by

Кто и куда летает из Беларуси, когда вокруг — закрытые границы? TUT.BY съездил в Национальный аэропорт и очень удивился — длинным очередям на рейс в Лондон и десяткам граждан Украины и России, для которых «Минск-2» в прямом смысле стал «окном в Европу» и не только.





В марте, когда большинство стран Европы закрыло границы, небо над планетой Земля очистилось. Отменились тысячи авиарейсов, рухнули миллионы планов у путешественников. Беларусь не стала следовать примеру других и оставила свои границы открытыми. Сегодня, как оказалось, этим «островком свободы» пользуются десятки путешественников, которым по разным причинам нужно попасть в Германию, Финляндию, Великобританию, Италию или, скажем, на Мальдивы.

За время эпидемии коронавируса расписание вылетов из «Минск-2» сжалось и значительно поредело. Практически все рейсы — за исключением полетов в китайский Хух-Хото — выполняет авиакомпания «Белавиа». На пятницу, 29 мая, запланировано всего 11 рейсов: в Стамбул, Париж, Стокгольм, Амстердам, Рим, Берлин, Франкфурт, Мюнхен, Лондон, Хельсинки и Ереван.

В аэропорт мы приезжаем в 10 утра. Вокруг — непривычно тихо и полупусто. На приколе стоят самолеты, парковки зияют свободными местами. Ближайший самолет появится в небе лишь через 2 часа 15 минут.









На информационном табло о времени вылета и рейсах — всего шесть строк, остальная часть большого экрана выключена. Через пару минут откроется регистрация на рейс в Берлин, затем — в Мюнхен, Франкфурт-на-Майне и Лондон. Остальные будут позже.

Людей у стоек немного — но это пока.

«Если посмотреть телевизор, в Беларуси якобы нет коронавируса. Но по факту вообще непонятно, что здесь происходит»

Компания студентов с одинаковыми папками в руках и украинскими паспортами расположились на креслах в позиции полулежа. Ночь у них, говорят Нелли, Михаил и Виталий, выдалась непростой: сначала ехали из Киева в Минск, затем пешком переходили границу, попали под ливень. В аэропорт они приехали после 7 утра, планируют улететь в Берлин. Затем их путь лежит в Мюнхен, там они будут работать по студенческой программе — наподобие Work and Travel, только в Германии.





— Нас здесь много, — Виталий обводит взглядом зал аэропорта и указывает на всех тех, кто держит в руках одинаковые папки. Внутри, объясняет студент из Украины, документы на трудоустройство.

— Не волнуетесь, что могут не пустить? Все-таки шенгенская зона закрыта до 15 июня.

— Мы, конечно, не уверены на 100 процентов, но верим в лучшее. Одна компания ребят уже уехала пару дней назад. Надеемся, что и у нас все будет хорошо.

Приглашение на работу, рассказывает Виталий, ему пришло около двух недель назад. Сразу встал вопрос: как добраться?

— Это хорошо, что из Беларуси есть рейсы. Пускай бы и у нас люди летали, если это нужно по делу.





На прощание Виталий спрашивает, есть ли в Беларуси карантин, потому что, говорит, сбит с толку.

— В кафе все без масок, но на стойке регистрации нужно обязательно быть в маске или респираторе. Хотя, если посмотреть телевизор, в Беларуси якобы нет коронавируса. Но по факту вообще непонятно, что здесь у вас происходит.

В отличие от студентов из Украины, Жанна из России средствами индивидуальной защиты не пренебрегает. На лице — плотная маска, на руках — перчатки, в сумке — пакет с респираторами, которые девушка планирует использовать во время полета. Поговорить в нами она охотно соглашается, только просит соблюдать дистанцию.





Жанна — дочь российского политика Бориса Немцова (мы это поняли постфактум, когда переслушали разговор с ней). Живет в Бонне, планирует переезжать в Прагу. Собственно, переезд и стал причиной, почему она сейчас летит во Франкфурт через Минск.

— Сначала я забронировала билет из Москвы. Lufthansa по-прежнему продает билеты, но потом отменяет рейсы. Это единственное спасение — лететь через Минск. Я думаю, этой возможностью пользуются многие.

Если бы не вид на жительство в Германии, покинуть пределы России Жанна не смогла бы. В Минск она добиралась на частных машинах, причем на двух: до российско-белорусской границы — на одной, после нее — на другой.

— Между российской и белорусской границами есть нейтральная зона — где-то полтора километра. Российские пограничники оказались очень доброжелательными и позволили водителю российского авто подвезти меня, правда, перед этим забрали у него паспорт.





После прилета в Германию, говорит Жанна, ее ожидает две недели самоизоляции. За это время она планирует собрать вещи, найти квартиру в Праге — и ждать момента, когда Чехия наконец откроет свои границы.

«Долго не могли попасть домой из-за закрытых границ. Только сейчас наше правительство смогло организовать рейс»

Тишина, на фоне которой слышно, как гудит лента багажа, постепенно растворяется. Аэропорт заполняется людьми, и выглядит это так, будто закрытые границы нам всего лишь приснились.

В реальность возвращает голос из динамика, который напоминает о соблюдении дистанции, а также о том, что на стойке регистрации нужно находиться в маске, иначе на рейс пассажира не зарегистрируют.

Компания взрослых украинцев без масок сидит в самом проходном месте и передает друг другу контейнер, из которого пахнет жареным мясом. Все вместе они летят через Беларусь в Финляндию — планируют там работать летом. До рейса в Хельсинки — еще четыре часа.









В стороне, среди чемоданов, стоят Юмин и Фатима. Девушки учатся в одном из медицинских университетов Беларуси. Сегодня они наконец возвращаются домой — на Мальдивы.

— Учебный процесс у нас сейчас проходит дистанционно, поэтому мы будем продолжать учиться дома, — говорит Фатима. — В Беларусь вернемся в сентябре. Мы долго не могли попасть домой из-за закрытых границ. Только сейчас наше правительство смогло организовать рейс.



Юмин и Фатима летят домой на Мальдивы.

Все, кто держит в руках алые паспорта с золотым тиснением, — это граждане Мальдив, которые возвращаются домой, объясняет Юмин. Когда они становятся в очередь, она растягивается на десятки метров — и это без соблюдения социальной дистанции. Домой студенты полетят через Лондон и Шри-Ланку и попадут туда лишь спустя двое суток — в воскресенье.

В этот длинной плотной очереди замечаем Андрея. Он стоит без чемоданов, с одной сумкой на плече.

— Я всегда так летаю: у меня в Лондоне все есть. В сумке лишь ноутбук, а так я всегда налегке.

В Лондон Андрей летит по бизнес-делам. Два месяца он провел в добровольной самоизоляции. Теперь, говорит, время работать дальше.



Андрей летит в Лондон.

— С 8 июня всех, кто прилетает, британцы собираются сажать на карантин. Сейчас как раз есть возможность улететь туда, чтобы завершить свои дела. Раньше лететь в Великобританию не было смысла: британцы не работали, их посадили на 80 процентов от зарплаты. Как минимум, так было у моих партнеров. Не знаю, что будет после 8 июня, посмотрим, что скажет Борис Джонсон.

В Лондоне Андрей планирует пробыть около месяца. Говорит, сам удивлен, что в минском аэропорту сейчас так много людей.

— Неделю назад летел брат. Рассказывал, что «Белавиа» молодцы: запускают большие самолеты, чтобы на максимальном расстоянии рассадить людей. Похоже, на моем рейсе будет много пассажиров. Ну, ничего, если что, пакет сверху на маску наденем, — улыбается он.

«Минск оказался самым удобным и точно самым близким вариантом»

Большинство пассажиров, с которыми нам удалось пообщаться, — граждане Украины и России. Для многих Минск стал самым близким и удобным вариантом, чтобы добраться на работу, которая не может остановиться, даже если весь мир — в параличе.

Например, Дмитрий из Киева летит в Лондон, а затем на машине планирует добираться до Бристоля. Он — капитан торгового судна в Великобритании.



Дмитрий летит через Минск в Лондон из Киева.

— Пришло время смены экипажа — нужно лететь. Минск оказался самым удобным и точно самым близким вариантом.

Моряки из Мурманска и Владивостока, которые не хотят называть свои имена, тоже спешат на рейс в Лондон. Они работают на танкерах, которые транспортируют нефть.

Обладателей белорусских паспортов на рейсы в Берлин, Мюнхен и Франкфурт мы встретили немного, и, как правило, к этим паспортам прилагался вид на жительство в одной из стран ЕС.





— Почти на три месяца застряла в Беларуси. Ждала возможности, пока Греция приоткроет границы. Лечу в Афины через Франкфурт, — бросает на ходу белоруска, которая не захотела называть своего имени.

Еще одна белоруска вместе с ребенком направляется в Берлин. В Минске она провела четыре месяца.

— Пришло время делать прививки, потому и лечу в Германию.

Регистрация на рейс в Лондон заканчивается в 12.15. С этого времени аэропорт затихает — до следующего рейса в Хельсинки, которого так ждет компания взрослых украинцев.





У автозаправки недалеко от аэропорта стоят Александр и Алексей, обсуждают, что делать дальше. В Беларусь они приехали из Украины, улететь в Германию же не получилось. По их словам, на борт не пустили: на руках не было контракта, который бы подтверждал намерение работать.

— Но чтобы получить рабочую визу, нужен подписанный контракт. А чтобы его подписать, надо поехать, посмотреть на условия. Мы уже пытались транзитом через Венгрию — тоже не пустили. Может у вас остаться поработать?

— У нас тоже с работой сейчас не очень просто.

— Да? А по телевизору показывают, что у вас тут рай, дисциплина и все такое.