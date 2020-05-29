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Александр Лукашенко: я не знаю, я болел или нет, я не тестировался
29.05.2020 20:16 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавируса заботит людей, и это естественно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потому логично, во время посещения МТЗ у главы государства поинтересовались, как у нас обстоят дела в этом вопросе.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
И многие из вас не знают, болели вы, не болели. Но это наше будет достояние, если у нас подавляющее большинство людей не замечая (переболеют – прим. ред.). А 85-90 % переболели в мире и не заметили этого, бессимптомно.
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Новости Беларуси. Ситуация с распространением коронавируса заботит людей, и это естественно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Потому логично, во время...
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