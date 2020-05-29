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Без COVID-19: больница скорой помощи в Минске возвращается к обычной работе
29.05.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан
Источник материала: Партизан
В больницу скорой помощи в Минске больше не будут госпитализировать пациентов с COVID-19.
Столичная БСМП возвращается к работе в обычном режиме.
Больница скорой помощи в Минске возвращается к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на
Фото: © Белновости
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В больницу скорой помощи в Минске больше не будут госпитализировать пациентов с COVID-19.
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