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Без COVID-19: больница скорой помощи в Минске возвращается к обычной работе

29.05.2020 20:52 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В больницу скорой помощи в Минске больше не будут госпитализировать пациентов с COVID-19.

Столичная БСМП возвращается к работе в обычном режиме.



Больница скорой помощи в Минске возвращается к обычному режиму работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сюда больше не принимают больных с коронавирусной инфекцией.


Фото: © Белновости
 
Теги: Минск
 
 
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В больницу скорой помощи в Минске больше не будут госпитализировать пациентов с COVID-19.
 
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