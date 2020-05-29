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Renault сократит почти 15 тыс. сотрудников из-за пандемии

29.05.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Renault сократит почти 15 тыс. сотрудников из-за пандемии

Пандемия и введенные для ее сдерживания карантинные ограничения ударили практически по всем отраслям.

Генсек ООН: из-за коронавируса без работы и денег остались 1,6 млрд человек

Мировая экономика потеряла 8,5 триллиона долларов. Многие автостроительные корпорации, чтобы снизить расходы, увольняют своих сотрудников.

Renault сократит почти 15 тыс. сотрудников из-за пандемии

Так, например компания Renault вынужденно сокращает почти 15 тысяч человек. И без того сложная финансовая ситуация с началом пандемии только ухудшилась.

Renault сократит почти 15 тыс. сотрудников из-за пандемии

Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и вовсе заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.

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Он назвал этот вариант более выгодным, нежели государственный пакет помощи.

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Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пандемия и введенные для ее сдерживания...
 
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