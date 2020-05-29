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Renault сократит почти 15 тыс. сотрудников из-за пандемии
29.05.2020 23:48 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пандемия и введенные для ее сдерживания карантинные ограничения ударили практически по всем отраслям.
Мировая экономика потеряла 8,5 триллиона долларов. Многие автостроительные корпорации, чтобы снизить расходы, увольняют своих сотрудников.
Так, например компания Renault вынужденно сокращает почти 15 тысяч человек. И без того сложная финансовая ситуация с началом пандемии только ухудшилась.
Немецкий авиаперевозчик Lufthansa и вовсе заявил, что рассматривает возможность своего банкротства.
Он назвал этот вариант более выгодным, нежели государственный пакет помощи.
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Новости мира. Волна безработицы накрывает мир катастрофическими темпами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пандемия и введенные для ее сдерживания...
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