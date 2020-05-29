В таких машинах медработники едут к контактам первого уровня за мазками на коронавирус

Источник материала: Виртуальный Брест

Сложно признать, но это факт. В таких вот стареньких машинах производства Ульяновского автомобильного завода, прозванных в народе «буханками», медработники сегодня едут из одного конца города в другой, чтобы взять мазок у людей, имевших контакт в больными COVID-19.





Салон УАЗа не отличается комфортностью. Не нужно быть большим знатоком биологии, чтобы понимать, как чувствуют себя медики в такой машине, с головой окунувшись в защитные костюмы. И так весь день…

Такой вот автопарк у нашей медицины…