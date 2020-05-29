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В таких машинах медработники едут к контактам первого уровня за мазками на коронавирус
29.05.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сложно признать, но это факт. В таких вот стареньких машинах производства Ульяновского автомобильного завода, прозванных в народе «буханками», медработники сегодня едут из одного конца города в другой, чтобы взять мазок у людей, имевших контакт в больными COVID-19.
Салон УАЗа не отличается комфортностью. Не нужно быть большим знатоком биологии, чтобы понимать, как чувствуют себя медики в такой машине, с головой окунувшись в защитные костюмы. И так весь день…
Такой вот автопарк у нашей медицины…
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Сложно признать, но это факт. В таких вот стареньких машинах производства Ульяновского автомобильного завода, прозванных в народе «буханками», медработники...
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