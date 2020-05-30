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Власти Иордании откроют мечети для пятничных молитв

30.05.2020 09:59 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Власти Иордании откроют мечети для пятничных молитв

В Иордании с 5 июня будут открыты мечети для пятничных молитв. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова министра по делам вакуфов и исламских святынь Мухаммеда аль-Халяйле.

По словам аль-Халяйле, на следующем этапе мечети будут открыты для полуденной и предвечерней молитв. К этому в Иордании могут прийти в течение последующих двух недель.

В марте власти страны приняли ряд мер против распространения COVID-19. На всей территории Иордании был введен комендантский час, закрылись туристические объекты, школы и университеты, мечети. Также было запрещено собираться группами более 10 человек. За нарушение комендантского часа гражданам может грозить лишение свободы сроком до 12 месяцев.

По последней информации, за все время в Иордании подтвердили 730 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 507 человек, умерли 9 пациентов.

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В Иордании с 5 июня будут открыты мечети для пятничных молитв. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на слова министра по делам вакуфов и исламских святынь...
 
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