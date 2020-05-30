Задержания на пикете, рубеж по COVID-19 и что Лукашенко сказал о претендентах - все за вчера

Вечер пятницы выдался напряженным. В Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской задержали ее мужа и еще несколько человек. Сначала от Тихановского пыталась добиться ответов на свои вопросы неизвестная женщина, которую блогер назвал провокатором, потом подошли милиционеры, они попытались задержать мужчину, собравшиеся стали оттеснять силовиков. Дальше события развивались стремительно. Давайте внимательно посмотрим видео с пикета и послушаем заявление жены Тихановского. А мы пока коротко расскажем о других событиях пятницы.
О ВЫБОРАХ
Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера ездил на МТЗ. Традиционно пообщался с работниками. Президент эмоционально высказался о потенциальных кандидатах в президенты: Виктору Бабарико он предложил подумать, где будет работать после выборов, Валерию Цепкало вспомнить, почему его уволили, а Сергея Тихановского назвал «шелудивым». Там же президент затронул темы приватизации и коронавируса.
В стране проходят пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. Не всем понятно было, где они могут оставить подписи за Александра Лукашенко. Рассказываем.
Один из самых неформальных претендентов — музыкант и татуировщик Алесь Таболич. Он подал документы в ЦИК «по приколу», а его инициативную группу зарегистрировали. Поговорили с музыкантом, узнали, зачем ему все это и верит ли он в свою победу. Кстати, считается, что именно Алесь ввел моду на тату-вышиванки.
Не так давно глава государства заявил, что до выборов сформирует новый состав правительства, а в ближайшее время назначит исполняющего обязанности премьер-министра. Виктор Шейман, Александр Турчин, Наталья Кочанова — кто же это будет?
Список нарушений ПДД, за которые будут давать штрафные баллы, пересмотрят после общественного обсуждения. Перечень таких нарушений станет меньше, например, за непройденный техосмотр водителям не будут давать штрафные баллы.
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Все помнят трагедию на салюте 3 июля, когда погибла женщина. Возобновился процесс по делу, вчера в суде выступил обвиняемый — 26-летний командир патрульной роты Минской военной комендатуры. По словам парня, он видел, что некоторые фейерверки были бракованными, но руководству об этом не докладывал, потому что 9 мая была такая же картина.
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Давайте поговорим о страхе. Чего стоит бояться? «Некоторые считают, что коронавирус послан нам как кара. Некоторые — что это предупреждение. Мне кажется, он вошел в нашу жизнь для того, чтобы мы поняли, что по-настоящему ценно: жизнь, мужество, долг, любовь, помощь и свобода. Чтобы осмелились наконец бояться только того, чего стоит бояться. Чтобы расправили плечи. В будущее вернее идти с хорошей осанкой», — пишет Юлия Чернявская. Почитайте обязательно!
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