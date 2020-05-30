Задержания на пикете, рубеж по COVID-19 и что Лукашенко сказал о претендентах - все за вчера

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

Вечер пятницы выдался напряженным. В Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку кандидата на пост президента Беларуси Светланы Тихановской задержали ее мужа и еще несколько человек. Сначала от Тихановского пыталась добиться ответов на свои вопросы неизвестная женщина, которую блогер назвал провокатором, потом подошли милиционеры, они попытались задержать мужчину, собравшиеся стали оттеснять силовиков. Дальше события развивались стремительно . Давайте внимательно посмотрим видео с пикета и послушаем заявление жены Тихановского . А мы пока коротко расскажем о других событиях пятницы.

О ВЫБОРАХ

Один из самых неформальных претендентов — музыкант и татуировщик Алесь Таболич . Он подал документы в ЦИК «по приколу», а его инициативную группу зарегистрировали. Поговорили с музыкантом, узнали, зачем ему все это и верит ли он в свою победу. Кстати, считается, что именно Алесь ввел моду на тату-вышиванки.

В стране проходят пикеты за выдвижение кандидатов в президенты. Не всем понятно было, где они могут оставить подписи за Александра Лукашенко . Рассказываем .

Президент Беларуси Александр Лукашенко вчера ездил на МТЗ. Традиционно пообщался с работниками. Президент эмоционально высказался о потенциальных кандидатах в президенты : Виктору Бабарико он предложил подумать, где будет работать после выборов, Валерию Цепкало вспомнить, почему его уволили, а Сергея Тихановского назвал «шелудивым». Там же президент затронул темы приватизации и коронавируса .

САМОЕ ВАЖНОЕ

Приехали в минский аэропорт и удивились, как там многолюдно. Оказывается, «Минск-2» в прямом смысле стал «окном в Европу» для десятков людей. Кто и куда улетает из белорусской столицы ? Кстати, о поездках за границу. Брест открывает автобусное сообщение с Варшавой и Бяла-Подляской.

В Беларуси перешагнули рубеж в 40 тысяч зараженных коронавирусом . Прирост составил 906 новых случаев за последние сутки. Всего выздоровели и выписаны 17 390 пациентов (+ 730 за сутки), умерли 224 пациента (+ 5 за сутки). Минздрав тем временем изменил правила оказания медпомощи пациентам с COVID-19. Что там нового? Между прочим, в гродненских троллейбусах теперь обязательно надо надевать маски , минская БСМП возвращается к прежнему режиму .

САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Давайте поговорим о страхе. Чего стоит бояться? «Некоторые считают, что коронавирус послан нам как кара. Некоторые — что это предупреждение. Мне кажется, он вошел в нашу жизнь для того, чтобы мы поняли, что по-настоящему ценно: жизнь, мужество, долг, любовь, помощь и свобода. Чтобы осмелились наконец бояться только того, чего стоит бояться. Чтобы расправили плечи. В будущее вернее идти с хорошей осанкой», — пишет Юлия Чернявская. Почитайте обязательно!

Выступавший против «закона об отсрочках» активист отслужил. Мы поговорили с Алексеем, как прошли его шесть солдатских месяцев. В армии, по словам Алекся, немало моментов, которые человеку «на гражданке» сложно понять. Из-за чего, например, нельзя пользоваться смартфонами, почему солдатская баня — раз в неделю, зато вечером обязательный просмотр новостей. Парень на протяжении всей службы вел записи в Twitter об армейских буднях. Читайте все интервью .

Приближение лета означает не только начало каникул у школьников, но и окончание учебы в университетах: появление большого количества молодых специалистов, которым нужна работа. Спросили у студентов-выпускников, как у них продвигаются дела с трудоустройством, узнали в университетах, на предприятиях и у частных компаний, охотно ли берут молодых специалистов на работу.

У вас есть сбережения на случай, если вы потеряете работу? По результатам опросов, у трети белорусов сбережений хватит меньше чем на месяц в таком случае. При этом количество тех, кто столкнулся с потерей работы и дохода, растет. Это означает, что «пересидеть» нынешний кризис жители страны не смогут. Какую поддержку ожидает население от властей?