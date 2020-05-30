Суд признал, что могилевчанина незаконно держали в ИВС из-за встречи Тихановского. И на этом все

Источник материала: Tut.by

Суд прекратил административный процесс в отношении могилевчанина Игоря Щемелёва, который провел трое суток в ИВС как задержанный за участие в несанкционированном мероприятии — встрече с командой блогера Сергея Тихановского 5 мая. Причина прекращения процесса — в «недоказанности виновности физического лица, в отношении которого ведется административный процесс, в совершении административного правонарушения», сообщает лишенный аккредитации правозащитный центр «Весна». Но компенсацию за незаконный арест Щемелёв не получит.



Игорь Щемелёв. Фото: belsat.eu

Игорь Щемелёв рассказывал TUT.BY , что в первый раз милиция пришла к нему домой 7 мая. Его забрали в РОВД, там беседовали в течение двух часов. По словам Щемелёва, его подозревали в «участии в несанкционированном массовом мероприятии».

— Они думали, что я был в толпе, когда на проспекте Витебском остановили автодом «Страны для жизни». Я объяснил, что я, вообще-то, на самоизоляции, потому был в это время дома — с семьей и другом, все они могут это подтвердить. Про те события с командой Тихановского я просто читал в интернете. Мы разобрались с этим, передо мной извинились за то, что приняли за нарушителя, и отпустили. Никаких протоколов не составляли — мы же просто разговаривали, — говорит могилевчанин.

А на следующий день к Игорю снова пришли милиционеры, уже другие. Он, говорит, был уверен, что силовики просто что-то не поняли из вчерашней беседы, потому был готов снова дать объяснения. Поэтому могилевчанин поехал на своей машине, с ним был участковый милиционер.

— Но никто никаких объяснений не потребовал. Забрали шнурки и закрыли в изолятор на трое суток, — вспоминает Игорь.

11 мая было первое слушание в суде Октябрьского района Могилева. На нем выступил свидетелем друг Игоря, который подтвердил, что был с ним дома 5 мая. Свидетели со стороны обвинения — три милиционера — не пришли, потому их снова вызвали на следующее заседание 14 мая.

— Они говорили, что точно видели меня на той встрече — опознали, мол, по куртке. Но когда я спрашивал, в какой я был обуви, еще какие-то детали, они не знали, что ответить. А потом включили видеозапись, которую сделали сотрудники милиции, и на ней четко видно, за кого меня приняли милиционеры — за какого-то лысого бородатого мужчину, который гораздо старше. Он был без маски, так что там очевидно: это не я — разница огромная! — говорит могилевчанин.

По его словам, после просмотра видео и вопроса судьи милиционеры уже не могли точно сказать, что на видео был Игорь. К тому же могилевчанин ходатайствовал запросить биллинг его мобильного телефона — как доказательство того, что на проспекте Витебском Щемелёва 5 мая не было. А заодно — и биллинг его друга, который свидетельствовал, что был вместе с Игорем у него дома.

Дело продолжили рассматривать 29 мая. Биллинг показал, что Игорь говорил правду. Потому судья Жанна Пушкина пришла к выводу, что сотрудники Октябрьского РОВД не смогли собрать доказательств вины Игоря Щемелёва в том, что он якобы участвовал в «несанкционированном массовом мероприятии» 5 мая на Витебском проспекте.

Правозащитник Борис Бухель объяснил, что если бы судья применила ч. 1 ст. 9.6 ПИКоАП — «отсутствие события правонарушения», — то Щемелёв мог бы потребовать от МВД компенсацию за неправомерное содержание в ИВС. Но она применила «нереабилитирующую» часть статьи — первую. Так что могилевчанин не может рассчитывать на неустойку от государства.

Напомним, 5 мая в Могилев приехала команда блогера Тихановского на брендированном микроавтобусе с названием YouTube-канала. Была запланирована встреча с подписчиками. За полтора часа до нее машину с надписями «Страна для жизни» остановили сотрудники ГАИ. Водителя микроавтобуса хотела задержать милиция, но собравшиеся вокруг мужчины — подписчики канала просто не пропустили к нему силовиков.

В итоге команда канала «Страна для жизни» все же поговорила с могилевчанами. Координировал встречу Владимир Неронский.

По информации правозащитников, люди жаловались на зарплаты, жесткость антинаркотического декрета, действия властей в разгар эпидемии коронавируса.

После участников встречи, а также правозащитников и журналистов задержали и осудили за участие в несанкционированном массовом мероприятии .

Водителя команды «Страна для жизни» , которого отбили у милиции, задержали, осудили — и сразу отпустили.