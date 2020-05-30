«Барселона» готова повторно отдать Коутиньо в аренду за 10 млн евро

Источник материала: Tribuna.com

«Барселона» готова отпустить полузащитника Филиппе Коутиньо в аренду на следующий сезон.

Приоритетным вариантом для каталонского клуба является продажа 26-летнего хавбека за 80 миллионов евро, но руководство сине-гранатовых понимает, что осуществить это будет непросто, учитывая кризис в футболе, связанный с пандемией коронавируса .

Поэтому «Барса» согласится отдать бразильца в аренду на год за 10 миллионов евро. Также подписавший игрока клуб должен взять на себя его зарплату.

Нынешний сезон Коутиньо проводит на правах аренды за «Баварию», которая заплатила «Барселоне» 8,5 млн евро, но не стала выкупать полузащитника за 120 миллионов.

Интерес к футболисту проявляют клубы АПЛ : «Арсенал» , «Челси» , «Ньюкасл» и «Лестер» .

Коутиньо забил 9 голов и отдал 8 передач в 32 матчах за «Баварию» в этом сезоне.

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