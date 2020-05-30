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США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения

30.05.2020 11:42 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

Дональд Трамп объявил о прекращении его страной всякого сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и об отказе ей в финансировании. В общей сложности ВОЗ получала от США около 450 миллионов долларов в год.

Дональд Трамп, Президент США: "Они так и не сумели провести требуемые нами насущные реформы, мы прекращаем всякие взаимоотношения со Всемирной организацией здравоохранения и направляем средства на нужды мировой медицины. Мир должен защититься от китайского вируса".

Вашингтон уже выражал свое недовольство тем, что Всемирная организация здравоохранения недостаточно оперативно реагирует на глобальные угрозы. Кроме того, Трамп утверждает, что именно из-за промедления КНР и ВОЗ  коронавирус распространился так стремительно. Это обошлось Соединенным Штатам в сто тысяч жизней.

 
 
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Дональд Трамп объявил о прекращении его страной всякого сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и об отказе ей в финансировании. В общей...
 
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