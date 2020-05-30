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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения Дональд Трамп объявил о прекращении его страной всякого сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и об отказе ей в финансировании. В общей...

Дональд Трамп объявил о прекращении его страной всякого сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения и об отказе ей в финансировании. В общей сложности ВОЗ получала от США около 450 миллионов долларов в год.Вашингтон уже выражал свое недовольство тем, что Всемирная организация здравоохранения недостаточно оперативно реагирует на глобальные угрозы. Кроме того, Трамп утверждает, что именно из-за промедления КНР и ВОЗ коронавирус распространился так стремительно. Это обошлось Соединенным Штатам в сто тысяч жизней.