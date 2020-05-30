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29 мая 2020 года президент США Дональд Трамп объявил о разрыве всех отношений с ВОЗ

30.05.2020 09:52 — Новости о Коронавирусе | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Дональд Трамп решил пойти дальше пустых угроз и в пятницу, 29 мая 2020 года, объявил о разрыве всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения.

Как сообщил канал NBC New York, президент США пошел на крайнюю меру после того, как всемирная организация здравоохранения отказал пойти на реформы, предложенные Трампом ради интересов Соединенных штатов Америки.

Как ранее заявлял Дональд Трамп, США являются самым крупным донором ВОЗ (около 500 млн долларов в год) и поэтому вправе требовать от организации принятия действенных мер при возникновении глобальных угроз. Как отметил лидер США, ВОЗ скрывала данные о распространении коронавируса и даже выступала с критикой мер, которые принимало правительство США, чтобы не допустить заразу в страну. Речь идет о запрете авиасообщения с Китаем еще до объявления пандемии. Дональд Трамп заявил, что средства, предназначавшиеся ВОЗ, теперь будут направлены другим организациям, которые занимаются проблемами здравоохранения.

 
 
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Дональд Трамп решил пойти дальше пустых угроз и в пятницу, 29 мая 2020 года, объявил о разрыве всех отношений со Всемирной организацией здравоохранения.
 
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