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Масочный режим и сюрприз от ВОЗ. Самое важное про эпидемию в Беларуси к 30 мая
30.05.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
К 30 мая по всему миру зарегистрировали почти 6 миллионов случаев коронавируса. Из них: умерло – 365 тысяч человек, а выздоровело – 2,4 миллиона человек.
Больше всего случаев коронавируса в мире зафиксировали в Америке – 1,7 миллионов (и больше 100 тысяч смертей). На втором месте Бразилия – 465 тысяч (и почти 28 тысяч смертей), на третьем – Россия и 387 тысяч случаев заражений (больше 4 тысяч смертей).
Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне –
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В Гродно всех пассажиров троллейбусов
В Гродненском троллейбусном управлении говорят, что масочный режим ввели, дабы минимизировать риски распространения COVID-19. И признают, что эти меры стоило ввести раньше.
Напомним, первым в Беларуси
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К 30 мая по всему миру зарегистрировали почти 6 миллионов случаев коронавируса. Из них: умерло – 365 тысяч человек, а выздоровело – 2,4 миллиона человек. Больше всего...
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