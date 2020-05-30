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Масочный режим и сюрприз от ВОЗ. Самое важное про эпидемию в Беларуси к 30 мая

30.05.2020 11:56 — Новости о Коронавирусе | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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К 30 мая по всему миру зарегистрировали почти 6 миллионов случаев коронавируса. Из них: умерло – 365 тысяч человек, а выздоровело – 2,4 миллиона человек. 

Больше всего случаев коронавируса в мире зафиксировали в Америке – 1,7 миллионов (и больше 100 тысяч смертей). На втором месте Бразилия – 465 тысяч (и почти 28 тысяч смертей), на третьем – Россия и 387 тысяч случаев заражений (больше 4 тысяч смертей). 

Уточнение. Цифры по заболеваемости, смертям и поправившимся от COVID-19 быстро устаревают. По этой причине некоторые из них мы опускаем. Но есть вариант следить за всем в онлайне – вот по этой ссылке.

Что происходит в Беларуси 

Наша страна перешагнула порог в 40 тысяч случаев заражений короанавирусом. По последней сводке Минздрава, в Беларуси насчитали 40 764 эпизодов COVID-19 (по традиции, прирост составил около 900 новых случаев за сутки). Выздоровели 17 390 человек, умерли – 224. 

А теперь к сюрпризам: оказывается, ВОЗ не перепроверяет статистику Минздрава по коронавирусу в Беларуси. Организация собирает данные по COVID-19 в том виде, в каком ее предоставляют страны, не оценивает и не верифицирует их. Это сказал официальный представитель ВОЗ в Европе Джеймс Кресвик.

Теперь в Беларуси могут поставить диагноз «коронавирус», не делая тест. Об этом сказано в новом указе Минздрава, где изменили правила оказания медпомощи, в том числе, коронавирусным пациентам. Объясняем: раньше диагноз COVID-19 ставился только на основании положительного ПЦР-теста. Сейчас – его могут поставить на основании КТ и общей клинической картине заболевания. Что подразумевается под клинической картиной, в приказе не прописано, но речь может идти про повышенную температуру, сухой кашель, потерю обоняния.

В Гродно всех пассажиров троллейбусов обязали входить в транспорт в масках.

В Гродненском троллейбусном управлении говорят, что масочный режим ввели, дабы минимизировать риски распространения COVID-19. И признают, что эти меры стоило ввести раньше. 

Напомним, первым в Беларуси ввел обязательный масочный режим  Ивьевский район – из-за ухудшения ситуации с вирусом; но совсем скоро передумал. Правда, теперь там говорят, что надевать защитные маски в общественных местах – это не требование, а рекомендация.

Некоторые минские больницы возвращаются к прежнему режиму работы. С 25 мая коронавирусных пациентов больше не госпитализируют в БСМП. Также некоторые корпусы онкодиспансера освобождают от пациентов с COVID-19. 

 
Теги: Гродно
 
 
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К 30 мая по всему миру зарегистрировали почти 6 миллионов случаев коронавируса. Из них: умерло – 365 тысяч человек, а выздоровело – 2,4 миллиона человек.  Больше всего...
 
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