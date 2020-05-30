Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки

Источник материала: Полесская правда



Число заразившихся коронавирусом в Бразилии увеличилось на 26 928, что стало новым антирекордом суточного прироста количества подтвержденных случаев. Таким образом, их общее число достигло 465 166, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минздрава южноамериканской страны.

Предыдущий максимальный суточный прирост инфицированных (26 417) зафиксирован днем ранее. Как следует из сводки, число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло до 27 878 (пятый показатель в мире после США, Великобритании, Италии и Франции), за минувшие сутки их зарегистрировано 1124. Как уточнили в Минздраве, всего в стране проведено 677 776 ПЦР-тестов на COVID-19. Выздоровели почти 190 тыс. пациентов.

Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 101 тыс. инфицированных и более 7,2 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (почти 48 тыс.), который по числу смертей из-за коронавируса (5079) днем ранее обогнал Китай (4838) и Индию (4711). Третьим стал северный Амазонас (более 38 тыс. инфицированных и 2011 умерших).

Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 32,2 тыс. заразившихся и 2669 умерших), Сеара (почти 38,4 тыс. инфицированных и 2859 умерших) и Мараньян (свыше 30,4 тыс. инфицированных и 911 умерших), а также в штате Пара (почти 36,5 тыс. инфицированных и 2827 умерших) на севере страны.

Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. В Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.