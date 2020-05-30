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Бразилия обновила антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки
30.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Предыдущий максимальный суточный прирост инфицированных (26 417) зафиксирован днем ранее. Как следует из сводки, число летальных исходов от заболевания, вызываемого коронавирусом, выросло до 27 878 (пятый показатель в мире после США, Великобритании, Италии и Франции), за минувшие сутки их зарегистрировано 1124. Как уточнили в Минздраве, всего в стране проведено 677 776 ПЦР-тестов на COVID-19. Выздоровели почти 190 тыс. пациентов.
Очагом распространения инфекции в стране являются юго-восточный штат Сан-Паулу и его одноименная столица, в агломерации которой проживают свыше 21 млн человек. В регионе насчитывается свыше 101 тыс. инфицированных и более 7,2 тыс. умерших. Вторым по числу заразившихся стал соседний Рио-де-Жанейро (почти 48 тыс.), который по числу смертей из-за коронавируса (5079) днем ранее обогнал Китай (4838) и Индию (4711). Третьим стал северный Амазонас (более 38 тыс. инфицированных и 2011 умерших).
Тяжелая ситуация складывается в северо-восточных штатах Пернамбуку (свыше 32,2 тыс. заразившихся и 2669 умерших), Сеара (почти 38,4 тыс. инфицированных и 2859 умерших) и Мараньян (свыше 30,4 тыс. инфицированных и 911 умерших), а также в штате Пара (почти 36,5 тыс. инфицированных и 2827 умерших) на севере страны.
Бразилия, где первый случай заражения был подтвержден 26 февраля, занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США. В Минздраве прогнозировали, что ситуация в стране стабилизируется к июлю, в августе начнется постепенное замедление темпов распространения инфекции, а в сентябре произойдет спад.
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