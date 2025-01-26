Производство уникального сыра и принципы эффективных холодных продаж: новости бизнеса за 20-26 января 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Новые правила найма сотрудников, неудачные кейсы с маркетплейса и принципы Дэвида Линча в жизни и бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция Закона «О занятости населения Республики Беларусь». Главное нововведение — размещение всех предложений о работе в Общереспубликанском банке вакансий. Мы разобрались, как бизнесу теперь искать сотрудников правильно .

Полезное для бизнеса

Предприниматель рассказал , почему продавцы чаще всего проваливают холодные звонки и просто теряют деньги компании.

Собрали кейсы от компании «Модум» по выходу на Wildberries. Там далеко не все было гладко.

После смерти знаменитого режиссера Дэвида Линча мы вспомнили, как он не только снимал фильмы, но и занимался предпринимательством .

Истории бизнеса

Евгений Голенищев — молодой предприниматель родом из Читы, чья история доказывает, что даже в самых скромных условиях можно вырасти в масштабного игрока. Парню 25 лет, но он уже успел поработать риэлтором, запустить собственное агентство недвижимости, покорить российский рынок лазерной эпиляции, пройти через депрессию… Сейчас Евгений строит кофейный бизнес с амбициями — хочет стать топом во всем СНГ и помочь людям зарабатывать в бизнесе на кофейнях самообслуживания с минимальными рисками. «Про бизнес» поговорил с Евгением о том, как ему удается сохранять мотивацию, учиться на ошибках, создавать проекты с миссией и какие у него планы на белорусском рынке.

Порой, чтобы найти себя, нужно вернуться к истокам. Сергей и Мария Ткачевы, оставив комфорт городской жизни в Минске, переехали в деревню Глубокского района, на Хутор Артизан. Здесь они воспитывают четверых детей и возрождают белорусские традиции сыроделия. Для них сыр — это не просто продукт, а символ культуры, где каждая долька несет в себе кусочек истории. Используя старинные рецепты, семья создает уникальные сыры, выдержка которых достигает трех лет. Их проект — это не только бизнес, но и просветительская миссия. На ферме проводятся дегустации, экскурсии и мастер-классы, где гости могут узнать о том, как создаются натуральные продукты. Узнали у Сергея и Марии , как предпринимательство может сочетать в себе сохранение культуры, заботу о семье и построение успешного дела.