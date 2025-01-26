ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Производство уникального сыра и принципы эффективных холодных продаж: новости бизнеса за 20-26 января 2025 года

26.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ProBusiness


Новые правила найма сотрудников, неудачные кейсы с маркетплейса и принципы Дэвида Линча в жизни и бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

С 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция Закона «О занятости населения Республики Беларусь». Главное нововведение — размещение всех предложений о работе в Общереспубликанском банке вакансий. Мы разобрались, как бизнесу теперь искать сотрудников правильно.

Полезное для бизнеса

Предприниматель рассказал, почему продавцы чаще всего проваливают холодные звонки и просто теряют деньги компании.

Собрали кейсы от компании «Модум» по выходу на Wildberries. Там далеко не все было гладко.

После смерти знаменитого режиссера Дэвида Линча мы вспомнили, как он не только снимал фильмы, но и занимался предпринимательством.

Истории бизнеса

Евгений Голенищев — молодой предприниматель родом из Читы, чья история доказывает, что даже в самых скромных условиях можно вырасти в масштабного игрока. Парню 25 лет, но он уже успел поработать риэлтором, запустить собственное агентство недвижимости, покорить российский рынок лазерной эпиляции, пройти через депрессию… Сейчас Евгений строит кофейный бизнес с амбициями — хочет стать топом во всем СНГ и помочь людям зарабатывать в бизнесе на кофейнях самообслуживания с минимальными рисками. «Про бизнес» поговорил с Евгением о том, как ему удается сохранять мотивацию, учиться на ошибках, создавать проекты с миссией и какие у него планы на белорусском рынке.

Порой, чтобы найти себя, нужно вернуться к истокам. Сергей и Мария Ткачевы, оставив комфорт городской жизни в Минске, переехали в деревню Глубокского района, на Хутор Артизан. Здесь они воспитывают четверых детей и возрождают белорусские традиции сыроделия. Для них сыр — это не просто продукт, а символ культуры, где каждая долька несет в себе кусочек истории. Используя старинные рецепты, семья создает уникальные сыры, выдержка которых достигает трех лет. Их проект — это не только бизнес, но и просветительская миссия. На ферме проводятся дегустации, экскурсии и мастер-классы, где гости могут узнать о том, как создаются натуральные продукты. Узнали у Сергея и Марии, как предпринимательство может сочетать в себе сохранение культуры, заботу о семье и построение успешного дела.

Признайтесь: вам же хочется, чтобы в задачах (как минимум рабочих) был порядок? Новое белорусское приложение Tasker предлагает удобные и функциональные инструменты, которые делают этот процесс простым и быстрым. В беседе с «Про бизнес» Вячеслав Пиотух рассказал, что вдохновило его на создание этого сервиса, поделился трудностями, с которыми пришлось столкнуться, и раскрыл планы на будущее.

Смотрите также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые правила найма сотрудников, неудачные кейсы с маркетплейса и принципы Дэвида Линча в жизни и бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Думал, что вкладывать все доходы в бизнес, — это правильно, а по сути, продлял жизнь нерабочему проекту». Парень из Сибири пережил несколько неудач, а теперь замахнулся на масштабный проект
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика