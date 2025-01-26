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Производство уникального сыра и принципы эффективных холодных продаж: новости бизнеса за 20-26 января 2025 года
26.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Новые правила найма сотрудников, неудачные кейсы с маркетплейса и принципы Дэвида Линча в жизни и бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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С 1 января 2025 года вступила в силу новая редакция Закона «О занятости населения Республики Беларусь». Главное нововведение — размещение всех предложений о работе в Общереспубликанском банке вакансий. Мы разобрались,
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После смерти знаменитого режиссера Дэвида Линча мы вспомнили, как он не только снимал фильмы,
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Евгений Голенищев — молодой предприниматель родом из Читы, чья история доказывает, что даже в самых скромных условиях можно вырасти в масштабного игрока. Парню 25 лет, но он уже успел поработать риэлтором, запустить собственное агентство недвижимости, покорить российский рынок лазерной эпиляции, пройти через депрессию… Сейчас Евгений строит кофейный бизнес с амбициями — хочет стать топом во всем СНГ и помочь людям зарабатывать в бизнесе на кофейнях самообслуживания с минимальными рисками. «Про бизнес»
Порой, чтобы найти себя, нужно вернуться к истокам. Сергей и Мария Ткачевы, оставив комфорт городской жизни в Минске, переехали в деревню Глубокского района, на Хутор Артизан. Здесь они воспитывают четверых детей и возрождают белорусские традиции сыроделия. Для них сыр — это не просто продукт, а символ культуры, где каждая долька несет в себе кусочек истории. Используя старинные рецепты, семья создает уникальные сыры, выдержка которых достигает трех лет. Их проект — это не только бизнес, но и просветительская миссия. На ферме проводятся дегустации, экскурсии и мастер-классы, где гости могут узнать о том, как создаются натуральные продукты.
Признайтесь: вам же хочется, чтобы в задачах (как минимум рабочих) был порядок? Новое белорусское приложение Tasker предлагает удобные и функциональные инструменты, которые делают этот процесс простым и быстрым. В беседе с «Про бизнес» Вячеслав Пиотух
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Производство уникального сыра и принципы эффективных холодных продаж: новости бизнеса за 20-26 января 2025 года
Новые правила найма сотрудников, неудачные кейсы с маркетплейса и принципы Дэвида Линча в жизни и бизнесе. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на...
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