Джентльмены не требуют жалобную книгу. Тот самый минский ресторан извинился – но смотрите, как

Источник материала: KYKY

Кроме выборов, задержаний и коронавируса на этой неделе в Беларуси активно обсуждали конфликт, который случился в минском ресторане Ronin.

Что случилось?

Совладелица ресторана Ольга Жебина 26 мая опубликовала в своем фейсбуке пост про журналиста Дениса Трубицына. Написала, что он пришел в Ronin и вызвал милицию, потому что жалобная книга заведения оказалась неверно заполнена. Ольга приложила к посту его фотографию, дала ссылку на его страницу в фейсбуке и тегнула общих друзей.

Затем Ольга написала второй пост, который почти ничем не отличался от первого. Оба поста собрали больше ста комментариев. Почти в каждом из них осуждали поступок Дениса. Так, ведущая Анна Бонд назвала его «недомужчиной», а ведущий Антон Мартыненко репостнул заметку Жебиной в свой аккаунт и призвал показывать на Трубицына пальцем (позже Антон извинился перед Денисом за этот поступок).

Наши коллеги из The Village Беларусь поговорили с самим Трубицыным. По его словам, Ronin ему нравится, но в нем есть устоявшаяся традиция брать отдельную плату за соевый соус, имбирь и васаби. Денис решил предложить другой подход и подавать эти продукты при заказе суши без внесения в счет, для чего и попросил книгу для замечаний и предложений. Полный ответ Дениса читайте здесь .

Что было дальше?

Когда ответ Трубицына разошелся по СМИ, в фейсбуке мнения насчет конфликта разделились: появились люди, которые начали защищать гостя.

28 мая Ольга Жебина написала третий пост. В нем она извинилась перед Денисом за то, что «обнародовала его имя», а дальше было «но», цитируем:

«В первую очередь, хотела бы извиниться перед нашим гостем за обнародование его имени в своем первом посте об этой ситуации. Здесь я, безусловно, не права. Ситуацию надо было разбирать в анонимном ключе без упоминания имен <...> Конечно, бывает, что мы не согласны с пожеланиями наших гостей. Но все равно мы за общение и использование полезной информации в нашей работе. И даже если гость не прав с нашей точки зрения, мы за диалог, за желание слышать аргументы обеими сторонами. Разумеется, гость вправе переводить вопрос в правовое поле, но обычно мы выступаем за диалог. <...> Тональность общения нашего учредителя глазами гостя. Ни оскорблений, ни «наездов» там не было с обеих сторон. Гость выбрал сухой деловой тон общения без некорректных формулировок, мы выбрали такой же. Да, мы не лебезили. Но и не хамили. Мы вели диалог с человеком, который выбрал, с нашей точки зрения, не самый привычный для нас формат с учетом уровня самой претензии». Полную версию поста вы можете почитать на странице Ольги .

Этот пост также набрал больше ста комментариев. Только на этот раз комментаторы одинаково «травили» и гостя, и заведение. Ресторану досталось даже больше.

«Клиент не всегда прав. И кое-кого имеет смысл выставлять за двери».

Не всех убедил ответ Дениса. Преподаватель этикета Оксана Зарецкая 28 мая написала пост о том, что «человек, который требует жалобную книгу в ресторане, поступает совсем не как джентльмен». Цитируем: «Я всегда за высокий сервис, но это не умаляет умалишенность и нервность некоторых клиентов. Такие люди жалуются, что в счете кофе стоит 4 рубля, что васаби не дают бесплатно, что порции маленькие, что заведение закрывается раньше или или открывается позже, чем им надо. Потому что это обида за большие проблемы, за свою маленькую зарплату, за свое неумение следовать правилам и уважать чужое мнение, за свою бедность языка и необразованность. И со злости и обиды треснуть за это кого-то другого, когда есть такая прекрасная кувалда – жалобная книга и милиция – милое дело. Милицию вызывать за неправильное оформление журнала – это не просто глупость, это низкое доносительство. Клиент не всегда прав. И кое-кого имеет смысл выставлять за двери».

Были в беларуском фейсбуке и другие большие посты, осуждающие поведение Трубицына, но авторы по неким причинам решили их удалить. Выводы делайте сами.