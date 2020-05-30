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Джентльмены не требуют жалобную книгу. Тот самый минский ресторан извинился – но смотрите, как
30.05.2020 13:14 — Новости о Коронавирусе | KYKY
Источник материала: KYKY>
Кроме выборов, задержаний и коронавируса на этой неделе в Беларуси активно обсуждали конфликт, который случился в минском ресторане Ronin.
Что случилось?
Совладелица ресторана Ольга Жебина 26 мая опубликовала в своем фейсбуке пост про журналиста Дениса Трубицына. Написала, что он пришел в Ronin и вызвал милицию, потому что жалобная книга заведения оказалась неверно заполнена. Ольга приложила к посту его фотографию, дала ссылку на его страницу в фейсбуке и тегнула общих друзей.
Затем Ольга написала второй пост, который почти ничем не отличался от первого. Оба поста собрали больше ста комментариев. Почти в каждом из них осуждали поступок Дениса. Так, ведущая Анна Бонд назвала его «недомужчиной», а ведущий Антон Мартыненко репостнул заметку Жебиной в свой аккаунт и призвал показывать на Трубицына пальцем (позже Антон извинился перед Денисом за этот поступок).
Наши коллеги из The Village Беларусь поговорили с самим Трубицыным. По его словам, Ronin ему нравится, но в нем есть устоявшаяся традиция брать отдельную плату за соевый соус, имбирь и васаби. Денис решил предложить другой подход и подавать эти продукты при заказе суши без внесения в счет, для чего и попросил книгу для замечаний и предложений. Полный ответ Дениса
Что было дальше?
Когда ответ Трубицына разошелся по СМИ, в фейсбуке мнения насчет конфликта разделились: появились люди, которые начали защищать гостя.
28 мая Ольга Жебина написала третий пост. В нем она извинилась перед Денисом за то, что «обнародовала его имя», а дальше было «но», цитируем:
«В первую очередь, хотела бы извиниться перед нашим гостем за обнародование его имени в своем первом посте об этой ситуации. Здесь я, безусловно, не права. Ситуацию надо было разбирать в анонимном ключе без упоминания имен <...> Конечно, бывает, что мы не согласны с пожеланиями наших гостей. Но все равно мы за общение и использование полезной информации в нашей работе. И даже если гость не прав с нашей точки зрения, мы за диалог, за желание слышать аргументы обеими сторонами. Разумеется, гость вправе переводить вопрос в правовое поле, но обычно мы выступаем за диалог. <...> Тональность общения нашего учредителя глазами гостя. Ни оскорблений, ни «наездов» там не было с обеих сторон. Гость выбрал сухой деловой тон общения без некорректных формулировок, мы выбрали такой же. Да, мы не лебезили. Но и не хамили. Мы вели диалог с человеком, который выбрал, с нашей точки зрения, не самый привычный для нас формат с учетом уровня самой претензии». Полную версию поста вы
Этот пост также набрал больше ста комментариев. Только на этот раз комментаторы одинаково «травили» и гостя, и заведение. Ресторану досталось даже больше.
«Клиент не всегда прав. И кое-кого имеет смысл выставлять за двери».
Не всех убедил ответ Дениса. Преподаватель этикета Оксана Зарецкая 28 мая написала
Были в беларуском фейсбуке и другие большие посты, осуждающие поведение Трубицына, но авторы по неким причинам решили их удалить. Выводы делайте сами.
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