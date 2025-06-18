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Поддержка 24/7: лучшие практики клиентского саппорта в Беларуси
18.06.2025 17:27 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Про бизнес» вместе с Betera запускает серию подкастов с экспертами ведущих компаний о том, как строить эффективные бизнес-процессы и развивать профессиональные команды и достигать впечатляющих результатов. Сегодняшняя тема — клиентский саппорт: каким он должен быть и как вырастить для него настоящих профессионалов.
Вместе с Head of Customer Support Светланой Коршак из компании Betera и начальником управления клиентского сервиса МТС Ириной Бурко поговорим о том, почему soft skills — коммуникация, эмпатия и гибкость — являются основой успешной поддержки клиентов. Узнаем, как сотрудники справляются со стрессом и негативом, какие техники помогают избежать выгорания, и разберем реальные кейсы из практики. А еще обсудим, какие карьерные возможности открывает работа в саппорте и как этот опыт помогает расти дальше.
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«Про бизнес» вместе с Betera запускает серию подкастов с экспертами ведущих компаний о том, как строить эффективные бизнес-процессы и развивать профессиональные...
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