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В Киеве открылись торговые центры и отели

30.05.2020 17:32 — Новости о Коронавирусе | БT  
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Источник материала: БT

ТРЦ украинской столицы открылись для посетителей. При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.

С сегодняшнего дня в Киеве по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям открылись также отели. Разрешение возобновить работу не коснулось лишь хостелов.

По данным Минздрава Украины, в Киеве зафиксированы 2904 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки выявлены 55 новых больных. По стране за все время зарегистрировано 23 204 зараженных коронавирусом.

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ТРЦ украинской столицы открылись для посетителей. При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться...
 
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