В Киеве открылись торговые центры и отели

Источник материала: БT

ТРЦ украинской столицы открылись для посетителей. При этом в торговых центрах пока остаются закрытыми развлекательные зоны, а работа ТРЦ должна сопровождаться строгим соблюдением санитарно-эпидемических норм.С сегодняшнего дня в Киеве по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям открылись также отели. Разрешение возобновить работу не коснулось лишь хостелов.По данным Минздрава Украины, в Киеве зафиксированы 2904 случая заражения коронавирусом, а за последние сутки выявлены 55 новых больных. По стране за все время зарегистрировано 23 204 зараженных коронавирусом.Подписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите