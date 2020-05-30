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Фурам и пассажирским перевозчикам упростили правила транзита по Беларуси

30.05.2020 18:12 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Водителям пассажирских автобусов международных рейсов дали возможность работать без 14-дневного карантина, а для транзитных дальнобойщиков организовали 44 дополнительных пункта отдыха и питания.

Фурам и пассажирским перевозчикам упростили правила транзита по Беларуси
фото носит иллюстративный характер
Как пишет Sputnik, перечень пунктов стоянки, которые могут использовать перевозчики при следовании транзитом через Беларусь, расширили, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций республики.

В связи с эпидемией коронавируса в стране действуют специальные условия для транзитных перевозчиков. Машины должны следовать по определенному маршруту и покинуть территорию Беларуси в течение суток. При этом водителям не нужно находиться на 14 дневном карантине. Эти меры предусмотрены постановлением Совмина № 171 от 25 марта.

Сейчас появилось новое постановление правительства, в котором учли ряд замечаний дальнобойщиков и международных перевозчиков.

Водителям автобусов

Ранее сообщалось, что из Бреста в Польшу с прошлой недели должны были начать ходить автобусы. Пассажирские перевозки планировала организовать польская компания. Однако у водителей возникли проблемы при пересечении границы, им необходимо было остаться в Беларуси на четырнадцатидневный карантин. Постановление создало условия для возобновления международных перевозок пассажиров.

Теперь водители обязаны соблюдать требования нахождения в самоизоляции до начала следующего международного рейса (либо в течение 14 дней). Причем транспорт, который выполняет международные перевозки пассажиров в регулярном сообщении, может следовать не только по указанным в постановлении № 171 республиканским дорогам.

Дальнобойщикам

Одна из самых хороших новостей заключается в том, что отдыхать и заправляться тем, кто следует через Беларусь транзитом, теперь можно еще в 44 пунктах. С учетом этого Минтранс обновил карту маршрутов движения.
"Дополнительно устанавливается, что водители транспортных средств без грузов и пассажиров обязаны соблюдать установленные законодательством требования нахождения в самоизоляции до начала следующей международной перевозки (рейса) либо в течение 14 календарных дней", – сообщает ведомство.

По новым правилам теперь требование покинуть Беларусь в течение дня не распространяется на водителей, которые имеют разрешение на перевозку опасных грузов.


Напомним, что ранее Минтранс РФ обращался в МИД и министерство транспорта и коммуникаций Беларуси для устранения избыточных требований и ограничений, которые налагаются на российских автоперевозчиков. В свою очередь белорусские власти заявили, что правила для всех перевозчиков одинаковые, и они предусматривают адекватные лимиты для выполнения транзитных поездок через Беларусь.
 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Водителям пассажирских автобусов международных рейсов дали возможность работать без 14-дневного карантина, а для транзитных дальнобойщиков организовали 44...
 
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