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Вадим Девятовский: «Из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями. Они будоражат наше общество и переворачивают все с ног на голову»

31.05.2020 06:06 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Председатель БФЛА Вадим Девятовский поделился мнением о ситуации в стране.

«Хочется обратиться ко всем, кому не безразлично будущее нашей страны. Сегодня, как никогда, активизировались некоторые люди и силы, которым по разным причинам нужно расшатать обстановку в нашей стране и нарушить ее развитие. Беларусь всегда была и остается спокойной, миролюбивой и гостеприимной страной. Гости, приезжающие со всех стран мира, восхищаются чистотой и порядком, высоким уровнем безопасности и развития, спокойствием и красотой нашей земли.

Но сегодня от определенных лиц можно слышать и видеть негативную и агрессивную риторику в отношении развития нашей страны и лично в отношении президента нашего государства. Я родился в СССР и помню все, что было на каждом этапе нашего становления. Нельзя забывать, какой путь мы прошли, и этот путь дал возможность государству окрепнуть, невероятно преобразиться и сохранить свою независимость при огромном внешнем давлении, которое сегодня не становится слабее. Этой зимой мы в очередной раз ощутили давление на нашу страну и ее независимость.

Не могу понять, почему именно перед выборами из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями, не имеющие за собой должного опыта и понимания происходящих процессов как внутри страны, так и на внешнем векторе отношений Беларуси с другими странами. Кто мешал им, этим людям, которые будоражат сегодня наше общество и переворачивают все с ног на голову, проявлять свою активность задолго до президентской кампании, продвигая в интересах страны и нашего общества свои идеи в цивилизованной форме?

Есть много достойных примеров, когда свои взгляды продвигают именно таким путем. Пускай я не разделяю многие их взгляды, но я буду уважать их работу и их позицию. Я хочу сказать о том, что при искренне заинтересованном подходе и с учетом реалий в оценках той или иной ситуации, всегда можно рассчитывать на то, что ты будешь услышан, и властью в том числе.

А когда ты обливаешь грязью то, что сделано, не желая понимать реалий происходящего, ты льешь грязь не только на президента напрямую, ты также льешь грязь на тех людей, которые его поддерживали и поддерживают, льешь грязь на всех, кто созидал, строил и укреплял страну и ее независимость.

Верю, что сегодня у белорусов есть свое объективное мнение о происходящих процессах как внутри страны, так и за ее пределами, и что любая информация, которую, к сожалению, нередко в последние дни пытаются преподнести спекулятивно и необъективно, будет принята через призму своего личного опыта и мнения.

После развала Советского Союза каждая из стран бывшего СССР выбрала свой путь развития. И когда простые люди на постсоветском пространстве, и не только (говорю из своего личного опыта), ставят в пример путь, которым пошла Беларусь, а некоторые с сожалением отмечают то, что они пошли другим путем – говорит о многом.

Давайте ценить и беречь то, что мы все вместе построили, и будем дальше думать и работать так, чтобы все только преумножать, а не разрушать, как это ни раз мы видели на очень наглядных примерах, не касающихся нашей страны», – написал Девятовский в своем Instagram.

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Хочется обратиться ко всем, кому не безразлично будущее нашей страны. Сегодня, как никогда активизировались некоторые люди и силы, которым по разным причинам нужно расшатать обстановку в нашей стране и нарушить её развитие. Беларусь всегда была и остается спокойной, миролюбивой и гостеприимной страной. Гости, приезжающие со всех стран мира, восхищаются чистотой и порядком, высоким уровнем безопасности и развития, спокойствием и красотой нашей земли. Но сегодня, от определённых лиц, можно слышать и видеть негативную и агрессивную риторику в отношении развития нашей страны и лично в отношении Президента нашего государства. Я родился в СССР и помню всё, что было на каждом этапе нашего становления. Нельзя забывать, какой путь мы прошли, и этот путь дал возможность государству окрепнуть, невероятно преобразиться и сохранить свою независимость при огромном внешнем давлении, которое сегодня не становится слабее. Этой зимой мы в очередной раз ощутили давление на нашу страну и её независимость. Не могу понять, почему именно перед выборами из ниоткуда появляются люди с политическими амбициями, не имеющие за собой должного опыта и понимания происходящих процессов, как внутри страны, так и на внешнем векторе отношений Беларуси с другими странами. Кто мешал им, этим людям, которые будоражат сегодня наше общество и переворачивают все с ног на голову, проявлять свою активность задолго до президентской кампании, продвигая в интересах страны и нашего общества свои идеи в цивилизованной форме? Есть много достойных примеров, когда свои взгляды продвигают именно таким путем. Пускай я не разделяю многие их взгляды, но я буду уважать их работу и их позицию. Я хочу сказать о том, что при искренне заинтересованном подходе и с учётом реалий в оценках той или иной ситуации, всегда можно рассчитывать на то, что ты будешь услышан, и властью в том числе. А когда ты обливаешь грязью то, что сделано, не желая понимать реалий происходящего, ты льешь грязь не только на Президента напрямую, ты также льёшь грязь на тех людей, которые его поддерживали и поддерживают, льёшь грязь на всех, кто созидал, строил и укреплял страну и её независимость.

Публикация от Vadim Devyatovskiy (@vadim_devyatovskiy)

 
 
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