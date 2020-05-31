Трамп заявил о планах перенести саммит G7 и пригласить на него Россию

Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп назвал «Большую семерку» «очень устаревшей группой стран» и заявил, что хочет расширить формат, пригласив на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, передает телеканал CNN .



Президент США Дональд Трамп. Фото: Flickr / The White House

«Я откладываю его, потому что я не чувствую, что G7 надлежащим образом представляет то, что происходит в мире. Это очень устаревшая группа стран», — заявил Трамп.

Он добавил, что хочет пригласить на саммит еще четыре страны: Россию, Австралию, Индию и Южную Корею, превратив его в G11.

На фоне распространения коронавируса Трамп изначально планировал отменить личную встречу лидеров G7 и провести июньский саммит в формате видеоконференции. Это решение в Белом доме объяснили желанием дать возможность «каждой стране сосредоточить все свои ресурсы» на борьбе с эпидемией коронавируса.

Однако 18 мая Трамп сообщил о значительном снижении числа новых случаев заражения в США и заявил о планах все же провести встречу «Большой семерки» в традиционном формате в своей резиденции в Кэмп-Дэвиде. Изначально саммит был запланирован на 10 июня, но позднее стало известно о планах США перенести мероприятие. В качестве возможной даты советник Трампа Роберт О’Брайен называл конец июня.

Россию перестали приглашать на саммиты G8 после присоединения Крыма. В этом году саммит пройдет в США, и в августе 2019 года Трамп допустил участие президента России Владимира Путина в мероприятии в качестве гостя. Однако после заявления американского лидера о возможном приглашении Москвы на встречу палата представителей конгресса США приняла резолюцию против включения России в G7. В Кремле тогда, в свою очередь, отметили, что воссоздание «Большой восьмерки» не является для России самоцелью.

Сейчас в объединение входят США, Германия, Великобритания, Италия, Франция, Канада и Япония.