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Врач развеял популярные мифы о способах передачи коронавируса

31.05.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Врач развеял популярные мифы о способах передачи коронавируса

Коронавирус не может передаваться через домашних животных, об этом написал в Telegram-канале врач и телеведущий из России Александр Мясников.

«Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!» — отметил доктор.

Мясников заявил, что единственным доказанным способом передачи COVID-19 является передача воздушно-капельным путем.

Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция не может передаваться через воду, кожу рук и при беременности и родах от матери к плоду. Низка вероятность передачи вируса через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах и через кровь.

«Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.

Фото: Катерина Волкова

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Коронавирус не может передаваться через домашних животных, об этом написал в Telegram-канале врач и телеведущий из России Александр Мясников. «Нет! И еще раз нет!...
 
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