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Врач развеял популярные мифы о способах передачи коронавируса
31.05.2020 10:02 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Коронавирус не может передаваться через домашних животных, об этом написал в
«Нет! И еще раз нет! Коронавирус может у них быть, а вот передаваться от них к человеку — нет!» — отметил доктор.
Мясников заявил, что единственным доказанным способом передачи COVID-19 является передача воздушно-капельным путем.
Специалист также отметил, что коронавирусная инфекция не может передаваться через воду, кожу рук и при беременности и родах от матери к плоду. Низка вероятность передачи вируса через загрязненные поверхности, систему вентиляции в инфекционных больницах и через кровь.
«Через слизистые глаза и рта — весьма вероятно», — заключил он.
Фото: Катерина Волкова
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Коронавирус не может передаваться через домашних животных, об этом написал в Telegram-канале врач и телеведущий из России Александр Мясников. «Нет! И еще раз нет!...
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