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В Таиланде две недели не выявляют новые случаи COVID-19 внутри страны
31.05.2020 13:46 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БT"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели – это люди, заразившиеся за границей", - заявила помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.
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"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за...
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