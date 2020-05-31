Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Таиланде две недели не выявляют новые случаи COVID-19 внутри страны "Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за...

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы 4 случая заражения. Все новые пациенты поступили в больницы из учреждений государственного карантина после возвращения из-за границы вывозными авиарейсами. Заражений внутри страны у нас не было уже две недели, все новые пациенты за эти две недели – это люди, заразившиеся за границей", - заявила помощник пресс-секретаря Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Пханпрапха Йонтракун.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите