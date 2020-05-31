За два месяца более 760 тысяч рублей на поддержку работников в условиях COVID-19 направили профсоюзы Гродненщины

Источник материала: Вороновская газета





Первичные профсоюзные и областные организации отраслевых проф-союзов направили свыше 760 000 рублей на приобретение средств индивидуальной защиты и оказание материальной помощи членам профсоюза в условиях пандемии.

Весомая часть средств направлена на то, чтобы поддержать членов профсоюза, которые, выполняя должностные обязанности, должны тесно контактировать с населением. Это, в частности, медики и соцработники.

Деньги выделяются, в первую очередь, на покупку средств индивидуальной защиты, чтобы люди могли обезопасить себя и других от возможного заражения инфекцией. Кроме того, собранные спонсорские средства направляются на приобретение оборудования для медучреждений, которое необходимо в условиях борьбы с коронавирусом, рассказал председатель Гродненского областного объединения профсоюзов Борис Козелков.





Городская клиническая больница №2 г. Гродно , к примеру, сейчас полностью перепрофилирована под лечение пульмонологических больных. В связи с этим медучреждению понадобилось дополнительное оборудование. На покупку четырех кислородных концентраторов выделил деньги Гродненский горисполком, еще один аппарат был приобретен за спонсорские профсоюзные средства.

– В больнице немало пациентов с пневмонией, многим требуется подача кислорода для нормальной сатурации крови, – рассказал главный врач городской клинической больницы №2 Андрей Андреевский. – Кислородный концентратор позволяет решить эту проблему мобильно. Аппарат переносной, достаточно мощный, со встроенным увлажнителем, одновременно к нему можно подключить несколько человек. Это важно, так как кислородотерапия остается одним из основных методов лечения и профилактики возможных осложнений.

Спонсорскую поддержку городской клинической больнице №2 регулярно оказывают более десятка общественных объединений, предприятий и организаций, в том числе частных. ОАО «Табачная фабрика «Неман» помогла медучреждению с покупкой передвижного ИВЛ-аппарата. Гродненская областная организация ОО «Белорусский союз женщин» проспонсировала покупку кухонной бытовой техники для комфортной работы врачей и медсестер на смене.





Многие покупают и доставляют в больницу средства индивидуальной защиты – защитные костюмы, перчатки, респираторы, дезсредства.

Весомую поддержку в размере 6000 рублей со стороны областного объединения профсоюзов получила Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации, которая с недавних пор также перепрофилирована под лечение пульмонологических больных. Выделенные объединением деньги освоены на покупку 15 увлажнителей кислорода и средств индивидуальной защиты для медиков.

– Кислород в чистом виде не может подаваться пациентам, так как способен вызывать ожог слизистых, поэтому используются специальные увлажнители, – пояснил главный врач Гродненской областной клинической больницы медицинской реабилитации Валерий Енджиевский. Как отметил Валерий Енджиевский, с учетом перепрофилирования больницы потребность в таких аппаратах возросла. Сейчас в учреждении вместе с новым приобретенным оборудованием 40 увлажнителей кислорода и более 50 точек для их подключения. Не все аппараты задействованы, некоторые остаются в резерве. Это дает врачам уверенность, что в случае необходимости они смогут обеспечить дополнительной подачей кислорода каждого нуждающегося в этом пациента. Серьезную помощь оказывают больнице и другие предприятия и организации. Не остается в стороне частный бизнес. Одна из крупных частных фирм региона выделила учреждению более 60 000 рублей на покупку нового передвижного ИВЛ-аппарата. Кроме того, в начале апреля ФПБ при профсоюзе работников здравоохранения создан страховой фонд помощи медикам, заболевшим COVID-19. Он формируется за счет отчислений ФПБ, всех отраслевых профсоюзов и добровольных пожертвований граждан. – Добровольный взнос профсоюзных работников области в фонд помощи медикам за два месяца составил более 60 000 рублей, – отметил Борис Козелков. – Мы намеренно отказались от участия страховых компаний в этом вопросе, чтобы оказывать помощь максимально оперативно. Рассчитывать на поддержку могут работники медицинских учреждений – члены профсоюза, непосредственно работающие с заболевшими COVID-19. Это не только врачи, но и санитарки, медсестры, водители машин скорой помощи. Для получения помощи из фонда достаточно предоставить копию больничного листка и запрос от первичной профсоюзной организации учреждения здравоохранения. При временной утрате трудоспособности на срок от 21 дня и более сумма помощи составит от 600 до 5000 рублей в зависимости от тяжести заболевания. Если работник перенес болезнь в легкой форме и на больничном был меньше 21 дня, он может рассчитывать на помощь отраслевого профсоюза в размере 200 рублей.

Анна РАДЮК

Фото: из архива «ГП»