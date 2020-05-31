|
Америка в огне. В 25 крупных городах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков
31.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис.
Джордж Флойд
Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени — то есть в непреднамеренном убийстве.
Арест сотрудника полиции не помог — поначалу мирные протесты во многих американских городах переросли в беспорядки.
Несколько сотен человек в субботу снова собрались в Вашингтоне. Нацгвардия окружила Белый дом. Полиция использовала перцовый газ, протестующие отламывали куски бетона и кидали в полицейских.
Президент США Дональд Трамп
В Нэшвилле, столице штата Теннесси, протесты также начинались мирно. Огромная толпа несла плакаты и таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа» и «Жизнь черных имеет значение». Но уже к вечеру протестующие начали громить машины полиции, подожгли здание суда, и стали крушить окна и витрины.
Губернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата — это происходит впервые после Второй мировой войны.
Уолз заявил прессе, что протесты больше не связаны с убийством Флойда, а спровоцированы приезжими радикалами, чтобы посеять хаос. По его словам, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилие в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.
В Нью-Йорке протестующие собрались в субботу в нижней части Манхэттена, двигаясь по Бродвею и прилегающим улицам. «Жизни чернокожих имеют значение! — скандировала толпа. — Прекратите стрелять!»
При этом настроения среди манифестантов разделились: пока одни призывали к тому, чтобы протест оставался мирным, другие осыпали полицейских оскорблениями, швыряли в них бутылки с водой, разбивали витрины магазинов и поджигали мусорки.
Хотя сами полицейские используют лицевые щитки и защитные маски, многие протестующие забыли о распространении коронавируса — не все в масках, о социальной дистанции и говорить не приходится.
Меры безопасности усилены по всему городу, полицейские участки оцеплены. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.
Сейчас комендантский час ввели в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).
К настоящему моменту власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии...
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)