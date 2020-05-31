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Америка в огне. В 25 крупных городах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков

31.05.2020 08:38 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией, проходят по всей Америке. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполис.


Сотрудник полиции на фоне горящей машины неподалеку от Юнион-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Джордж Флойд умер в больнице Миннеаполиса 25 мая после того, как во время задержания полицейский надавил ему коленом на горло. Стражи порядка подозревали его в использовании 20 фальшивых долларов. После смерти темнокожего мужчины в Миннесоте начались акции протеста и беспорядки, которые распространились по всей стране.

Только спустя три дня массовых акций протеста арестовали сотрудника полиции, который задерживал Флойда. Ему предъявили обвинение в убийстве третьей степени — то есть в непреднамеренном убийстве.

Арест сотрудника полиции не помог — поначалу мирные протесты во многих американских городах переросли в беспорядки.

Несколько сотен человек в субботу снова собрались в Вашингтоне. Нацгвардия окружила Белый дом. Полиция использовала перцовый газ, протестующие отламывали куски бетона и кидали в полицейских.


Демонстранты во время митинга возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Полицейские смотрят на горящую машину во время митинга возле Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп пообещал демонстрантам, что если они пройдут на территорию резиденции, то встретятся с «самыми злобными собаками и с самым зловещим оружием». Он считает, что протесты возле Белого дома и в Лафайет-сквер не имеют ничего общего с акциями в память об умершем в Миннеаполисе чернокожем Джордже Флойде.

В Нэшвилле, столице штата Теннесси, протесты также начинались мирно. Огромная толпа несла плакаты и таблички с надписью «Он сказал, что не может дышать. Правосудие для Джорджа» и «Жизнь черных имеет значение». Но уже к вечеру протестующие начали громить машины полиции, подожгли здание суда, и стали крушить окна и витрины.


Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Нэшвилл, Теннесси, 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Губернатор Миннесоты Тим Уолз в субботу после четырех ночей беспорядков объявил о полной мобилизации нацгвардии штата — это происходит впервые после Второй мировой войны.


Демонстранты несут плакаты с портретом Джорджа Флойда, 46-летнего американца, убитого полицейскими Миннеаполиса при задержании. Миннеаполис, штат Миннесота. 28 мая 2020 года. Фото: Reuters

Столкновения полиции и демонстрантов возле полицейского участка. Полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом. Миннеаполис, штат Миннесота. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Уолз заявил прессе, что протесты больше не связаны с убийством Флойда, а спровоцированы приезжими радикалами, чтобы посеять хаос. По его словам, контролируемая группа посторонних лиц, в том числе сторонники превосходства белой расы и члены наркокартелей, спровоцировали насилие в Миннеаполисе. Однако он не предоставил доказательств, когда его об этом попросили журналисты.

В Нью-Йорке протестующие собрались в субботу в нижней части Манхэттена, двигаясь по Бродвею и прилегающим улицам. «Жизни чернокожих имеют значение! — скандировала толпа. — Прекратите стрелять!»

При этом настроения среди манифестантов разделились: пока одни призывали к тому, чтобы протест оставался мирным, другие осыпали полицейских оскорблениями, швыряли в них бутылки с водой, разбивали витрины магазинов и поджигали мусорки.


Горящая полицейская машина неподалеку от Юнион-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Через разбитую витрину в магазин на Манхэттене заходят протестующие. Полиция уже сообщила о нескольких фактах мародерства. Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Спасатели тушат пожары, которые устроили протестующие на одной из улиц неподалеку от Юнион-сквер, Манхэттен, Нью-Йорк, США. 30 мая 2020 года. Фото: Reuters

Хотя сами полицейские используют лицевые щитки и защитные маски, многие протестующие забыли о распространении коронавируса — не все в масках, о социальной дистанции и говорить не приходится.

Меры безопасности усилены по всему городу, полицейские участки оцеплены. Несколько офицеров полиции получили ранения, многие протестующие были задержаны.


Полиция продвигается по скоростному шоссе № 110 в центре Лос-Анджелеса, после того, как его перекрыли демонстранты. Лос-Анджелес, Калифорния, 29 мая 2020 года. Фото: Reuters

Сейчас комендантский час ввели в городах Лос-Анджелес и Беверли-Хиллз (штат Калифорния), Денвер (Колорадо), Майами (Флорида), Атланта (Джорджия), Чикаго (Иллинойс), Луисвилл (Кентукки), Миннеаполис и Сент-Пол (Миннесота), Рочестер (Нью-Йорк), Цинциннати, Колумбус, Дейтон, Толедо и Кливленд (штат Огайо), Портленд и Юджин (штат Орегон), Филадельфия и Питтсбург (штат Пенсильвания), Чарлстон и Колумбия (штат Южная Каролина), Нэшвилл (Теннесси), Солт-Лейк-Сити (Юта), Сиэтл (Вашингтон), Милуоки (Висконсин).

К настоящему моменту власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии США для установления порядка на улицах.

 
 
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Власти штатов Миннесота, Джорджия, Огайо, Колорадо, Висконсин, Кентукки, Юта, Техас, а также столичного округа Колумбия мобилизовали бойцов Национальной гвардии...
 
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