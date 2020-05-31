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«Излечился сам, хочу помочь другим». История врача, который победил коронавирус
31.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. Не стала исключением и Республика Беларусь, и в частности Пинский район. К счастью, ситуация находится под контролем, пациентам оказывается своевременная квалифицированная помощь. Немало людей делится историей своего счастливого выздоровления. Свою историю рассказал нам заведующий Бобриковской участковой больницей, врач общей практики Дмитрий Карпучик.
Как известно, врачи в ситуации эпидемии – в группе риска, они первые контактируют с заболевшим человеком. Где и от кого заразился Дмитрий Сергеевич, сказать конкретно он не может.
О том, что у Дмитрия Сергеевича коронавирус, он понял не сразу. Сна-чала появилась неболь-шая слабость, повысилась температура до 37 градусов. Но он не обратил на это внимание, подумал, что, возможно, это обычная простуда с легким течением. Решил пока ог-раничиться народными средствами, и наутро бы-ло все в порядке. Одна-
Чтобы не подвергать опасности свою семью, Дмитрий Сергеевич принял решение госпитализироваться в больницу «Молотковичи», тем более что сохранялся кашель. Проведенный тест на коронавирус у него оказался по ложительным. В учреж-дении здравоохранения Дмитрий Сергеевич находился 10 дней.
Пока Дмитрий Сергеевич лечился в больнице, мазки на коронавирус взяли у членов его семьи – у жены он оказался отрицательным, а у трехлетнего Вани – положительным. К счастью, у мальчика все прошло легко – было лишь однократное повышение температуры до 37,3ОС. Но, поскольку Дмитрий Сергеевич контактировал с заболевшим человеком, изначально ребенка в садик не водили, чтобы не заразить других детей. Папа, как врач, назначил сыну оптимальное лечение, также мальчик принимает поливитамины, ест фрукты, овощи, поменьше сладкого. После повторного теста результат оказался отрицательный. И уже в минувшую среду, это первый день после изоляции, Ваня пошел в детский сад.
В настоящее время, по словам Дмитрия Сергеевича, на территории Бобриковского сельсовета наблюдается существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, число заболевших пациентов приближается к нулю – они либо долечиваются, либо уже выздоровели. Новых пациентов, к счастью, не появляется.
Врач, который сам переболел COVID-19, настоятельно рекомендует жителям района соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, дез-инфицировать руки. Также не стоит переохлаждаться, потому что снижается иммунитет, организм теряет свои силы и дает повод для развития инфекции. Немаловажно и здоровое сбалансированное питание, обязательно витамины.
К счастью, у врача из Бобрика коварная болезнь протекала легко, без осложнений. У него в планах – провести анализ на наличие антител к коронавирусу. И если они будут в нужном количестве, Дмитрий Сергеевич намерен сдавать кровь на плазму, чтобы помогать другим людям.
Инна УРБАНОВИЧ
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