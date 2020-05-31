«Излечился сам, хочу помочь другим». История врача, который победил коронавирус

Источник материала: Полесская правда

Пандемия коронавируса COVID-19 охватила практически все страны мира. Не стала исключением и Республика Беларусь, и в частности Пинский район. К счастью, ситуация находится под контролем, пациентам оказывается своевременная квалифицированная помощь. Немало людей делится историей своего счастливого выздоровления. Свою историю рассказал нам заведующий Бобриковской участковой больницей, врач общей практики Дмитрий Карпучик.

Как известно, врачи в ситуации эпидемии – в группе риска, они первые контактируют с заболевшим человеком. Где и от кого заразился Дмитрий Сергеевич, сказать конкретно он не может.

– Настороженность по поводу болезни у нас была немного меньше, чем в городе, так как населенные пункты сельсовета достаточно удалены друг от друга, нет такой скученности, как в городе. Тем не менее мы, врачи, соблюдали все меры предосторожности. Что не скажешь о населении, а здесь в основном проживают люди предпенсионного и пенсионного возраста. Многие жители пренебрегали рекомендациями Министерства здравоохранения, то есть не соблюдали социальное дистанцирование, не использовали средства индивидуальной защиты – медицинские маски, антисептики для рук. Вопреки настоятельным просьбам не навещать пожилых родителей, не собираться на праздники многие родственники это проигнорировали. Приезжали и на Пасху, и на Радуницу, а потом то картошку сажали, то кто-то кабанчика заколол, у кого-то похороны. Люди проявляли непростительную беспечность, что впоследствии и вылилось в заболеваемость.

О том, что у Дмитрия Сергеевича коронавирус, он понял не сразу. Сна-чала появилась неболь-шая слабость, повысилась температура до 37 градусов. Но он не обратил на это внимание, подумал, что, возможно, это обычная простуда с легким течением. Решил пока ог-раничиться народными средствами, и наутро бы-ло все в порядке. Одна-

ко примерно через неде-лю появилось небольшое снижение обоняния и восприятия вкуса. Этот симптом сохранялся в течение двух-трех дней, потом все прошло. Но начался кашель, сухой, надсадный. Как раз в это время подтвердился положительный тест на коронавирус у больного, с которым контактировал Дмитрий Сергеевич.

Чтобы не подвергать опасности свою семью, Дмитрий Сергеевич принял решение госпитализироваться в больницу «Молотковичи», тем более что сохранялся кашель. Проведенный тест на коронавирус у него оказался по ложительным. В учреж-дении здравоохранения Дмитрий Сергеевич находился 10 дней.

– В больнице прекрасное отношение к пациентам, – отмечает Дмитрий Сергеевич. – Я сам первый раз находился в больнице в качестве пациента, можно сказать, увидел процесс с другой стороны и остался доволен тем, как здесь налажена работа. Скажу так: если у человека нет изначально завышенных требований, то проходить лечение ему будет здесь комфортно. И питание, и уход тут на

достойном уровне. Главное – пациенты под наблюдением: и врачи, и медсестры уделяли нам должное внимание. Понятно, что ежеминутно они не будут приходить в палату к больным по поводу их состояния, даже чтобы лишний раз не подвергать себя риску заражения. Но в палате на видном месте есть список необходимых телефонов, все на связи. Если что-то нужно, больной звонит, и медперсонал тут как тут. Большое спасибо врачам, которые оказывали мне помощь: это заведующая отделением реабилитации Светлана Ивановна Теленкевич и Яна Андреевна Пушнякова. К слову, лечат здесь не только лекарствами, но и поддерживают морально – положительный настрой способствует выздоровлению. Сейчас у меня все хорошо, после лечения тест оказался отрицательным, и я уже вышел на работу.

Пока Дмитрий Сергеевич лечился в больнице, мазки на коронавирус взяли у членов его семьи – у жены он оказался отрицательным, а у трехлетнего Вани – положительным. К счастью, у мальчика все прошло легко – было лишь однократное повышение температуры до 37,3ОС. Но, поскольку Дмитрий Сергеевич контактировал с заболевшим человеком, изначально ребенка в садик не водили, чтобы не заразить других детей. Папа, как врач, назначил сыну оптимальное лечение, также мальчик принимает поливитамины, ест фрукты, овощи, поменьше сладкого. После повторного теста результат оказался отрицательный. И уже в минувшую среду, это первый день после изоляции, Ваня пошел в детский сад.

В настоящее время, по словам Дмитрия Сергеевича, на территории Бобриковского сельсовета наблюдается существенное снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией, число заболевших пациентов приближается к нулю – они либо долечиваются, либо уже выздоровели. Новых пациентов, к счастью, не появляется.

– Этот вирус – не шутки. И наши жители осознали, что рекомендуемые меры предосторожности

– жизненная необходимость, начали носить медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию в людных местах, дезинфицировать руки. Кстати, в магазине в Бобрике ввели обязательный масочный режим, и ограничен вход в здание – не более трех человек, – отмечает Дмитрий Сергеевич.

Врач, который сам переболел COVID-19, настоятельно рекомендует жителям района соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, дез-инфицировать руки. Также не стоит переохлаждаться, потому что снижается иммунитет, организм теряет свои силы и дает повод для развития инфекции. Немаловажно и здоровое сбалансированное питание, обязательно витамины.

– Здоровье ниоткуда не берется, за ним нужно следить и заботиться о нем, одними лекарствами себе не поможешь. Это прописная истина, – подчеркивает Дмитрий Сергеевич.

К счастью, у врача из Бобрика коварная болезнь протекала легко, без осложнений. У него в планах – провести анализ на наличие антител к коронавирусу. И если они будут в нужном количестве, Дмитрий Сергеевич намерен сдавать кровь на плазму, чтобы помогать другим людям.

Инна УРБАНОВИЧ

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