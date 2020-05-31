|
Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо»
31.05.2020 17:42 — Новости о Коронавирусе | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
УПЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
В центральном матче 24-го тура
Дончане лидируют в таблице, набрав 59 очков. Киевляне отстают на 12 очков и идут четвертыми.
В этом сезоне «Динамо» в УПЛ уступило «Шахтеру» дома (1:2) и на выезде (0:1).
Чемпионат Украины
24-й тур
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
УПЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.
|
Свежие газеты
Архив (Новости о Коронавирусе)