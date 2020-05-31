Чемпионат Украины. «Шахтер» принимает киевское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

УПЛ возобновилась после паузы, связанной с пандемией коронавируса.

В центральном матче 24-го тура чемпионата Украины киевское в гостях сыграет с .

Дончане лидируют в таблице, набрав 59 очков. Киевляне отстают на 12 очков и идут четвертыми.

В этом сезоне «Динамо» в УПЛ уступило «Шахтеру» дома (1:2) и на выезде (0:1).

Чемпионат Украины

24-й тур

Таблица чемпионата Украины

Статистика чемпионата Украины