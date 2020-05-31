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Количество инфицированных COVID-19 в России достигло 405 тыс.

31.05.2020 — Новости о Коронавирусе | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Количество инфицированных COVID-19 в России достигло 405 тыс.

Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9268, общее число случаев в России достигло 405 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Новые 757 случаев заражения выявлены в Московской области, 369 — в Санкт-Петербурге, 301 — в Нижегородской области, 265 — в Свердловской и 178 — в Ростовской. Симптомов нет у 3784 (40,8%) новых заразившихся. Всего в России в настоящее время болеют 229 267 человек.

Количество выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали COVID-19, за сутки увеличилось на 4414 до 171 883. Число летальных исходов возросло на 138 до 4693.

https://www.belta.by/

 
 
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Количество выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом составило 9268, общее число случаев в России достигло 405 843, сообщили в оперативном штабе по борьбе с...
 
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