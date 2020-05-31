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Меры безопасности, места, цены на путёвки и восстановление после коронавируса. Как будут работать белорусские санатории летом 2020 года?
31.05.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Стоит присмотреться к отдыху в белорусских здравницах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После паузы здесь вновь предлагают санаторно-курортное лечение. Как провести лето с пользой для здоровья и без ущерба для кошелька рассказал Геннадий Болбатовский – руководитель Республиканского центра по оздоровлению.
Санатории, которые сегодня работают, работают с минимальной загрузкой – чуть более 10 %
Юлия Огнева, СТВ:
Геннадий Болбатовский, директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
По итогам первого квартала, несмотря на ситуацию окружающую, система санаторно-курортного лечения сработала с положительным результатом как по свободной реализации, так и по экспорту услуг. Поэтому ничего критического, в том числе с экономической точки зрения, не произошло. В ближайшем будущем мы начнем направление людей на санаторно-курортное лечение.
Большинство санаториев начнут работать с 1 июня
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Приоритет, на который сегодня будет направлена вся деятельность – обеспечение безопасности детей
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
В отборе персонала принципиальные будут, конечно, изменения. Помимо справок о том, что здоровы и отсутствие контактов, необходимо будет еще получать справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по COVID и отсутствие контактов с контактами первого уровня. Будет проводиться режим самоизоляции на протяжении пяти суток для персонала лагерей, который будет работать непосредственно с детьми.
Будет введена обязательная дезинфекция, увеличено количество обработок. Масочно-перчаточный режим для персонала пищеблоков, официантов, врачебного персонала. Ну и, конечно же, на медработников дополнительная будет нагрузка, потому что ежедневно нужно будет термометрию проводить и по крайней мере осмотр о состоянии здоровья детей и работников нужно будет постоянно проводить.
У нас больше половины санаториев имеют в наличии профиль лечения «органы дыхания»
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Юлия Огнева:
Геннадий Болбатовский:
Юлия Огнева:
В условиях снижения спроса санатории предусматривают систему скидок
Геннадий Болбатовский:
Сегодня путевку можно приобрести, потому что есть свободные места
Если бы мы разговаривали с вами в это время в прошлом году, то я бы вам сказал, что вообще без вариантов приобрести путевку в обычном порядке, потому что их просто-напросто нет. Сегодня путевку можно приобрести, потому что есть свободные места. На июнь свободно, полно мест. Что касается августа – уже вопрос, потому что массовой отмены бронирования, даже среди иностранцев, еще не наблюдается. То есть мы мониторим обстановку каждый день, в том числе по количеству отказов. Сейчас количество отказов стабилизировалось.
Мы живем же не автономно. В условиях снижения всех мер вокруг нас, мы ожидаем, что тоже пойдет приток иностранных граждан в том числе.
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Меры безопасности, места, цены на путёвки и восстановление после коронавируса. Как будут работать белорусские санатории летом 2020 года?
Новости Беларуси. Стоит присмотреться к отдыху в белорусских здравницах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. После паузы здесь вновь предлагают...
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