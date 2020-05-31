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Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

31.05.2020 19:56 — Новости о Коронавирусе | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Многие белорусские клиники, которые в апреле оперативно перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, вновь возвращаются к привычному режиму работы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, Минский городской клинический онкологический диспансер.

«Пациенты получают весь объём необходимой помощи». Что сейчас происходит в «красной зоне» 2-й больницы Минска

В онкодиспансере два отделения были отданы под лечение «ковидных» больных. Сейчас ситуация позволила вернуться к нормальному режиму работы.

Посмотреть, насколько диспансер готов принимать плановых пациентов, приехала Наталья Кочанова.

Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

Наталья Кочанова: квалифицированную медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Президентом нашей страны была поставлена задача, что квалифицированную медицинскую помощь, вообще медицинскую помощь должны получать все больные с любыми заболеваниями. Конечно, сейчас мы понимаем, что у всех на слуху заболевание COVID, больные, те, которые попали в эту ситуацию. Но вместе с тем у нас большое количество людей, у которых другие заболевания. Поэтому они должны получать эту помощь.

Здесь два корпуса были перепрофилированы для COVID-больных. И сегодня мы увидели, что хирургический корпус открыт, здесь проводятся операции, и люди получают медицинскую помощь по своему заболеванию. С завтрашнего дня начнет работать второй корпус, где люди будут получать квалифицированную медицинскую помощь, которая необходима им в данный момент.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Многие белорусские клиники, которые в апреле оперативно перепрофилированы для приема пациентов с коронавирусом, вновь возвращаются к...
 
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