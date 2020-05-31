Источник материала: Новости Волковыска

С первого дня лета подорожают тарифы на обогрев воды и теплоснабжение. Что еще ожидает республику с наступлением лета, читайте в обзоре Volkovysk.by

Каких изменений ждать белорусам с 1 июня

Подорожают горячая вода, отопление и электричество

В Беларуси с 1 июня повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение – отопление и обогрев воды. Они увеличатся с 18,4831 до 20,6216 рубля за 1 Гкал. Экономически обоснованный тариф на эти услуги повысили с 1 января 2020 года – с 88,99 рубля до 92,25 рубля за 1 Гкал (в прошлом году его не повышали).

За электроэнергию придется платить больше тем, кто обогревает жилье электричеством. Это касается как владельцев частных домов, так и жильцов многоквартирных жилых домов.

В нашей стране ежегодно с 1 января планово поднимают тарифы на жилищно-коммунальные услуги в пределах 5 долларов в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя проживающими при нормативном потреблении ими услуг.

При этом власти намерены отвязать от доллара действующее ограничение по повышению платежей населения за ЖКУ. Предполагается, что ежегодно коммуналка будет повышаться в пределах половины базовой величины. Сейчас базовая величина 27 рублей (ее половина соответственно – 13,5 рубля).

Июньское подорожание услуг теплоснабжения предусмотрено плановым повышением тарифов на ЖКУ в пределах 5 долларов. Сейчас базовая величина составляет 27 рублей.

Начнутся летние каникулы

Последний звонок во всех школах прозвенел 30 мая.

Получается, что школьники отправятся на летние каникулы на день раньше. Отдых начнется уже 31 мая.

Учащихся же старших классов ждут выпускные экзамены, которые продлятся с 1 по 9 июня. Даты для 9-х классов – 2, 4 и 9 июня, для 11-х – 1, 3 и 5 июня.

Начнется централизованное тестирование

Централизованное тестирование начнется не с 13 июня, как планировалось раньше, а с 25 июня.

ЦТ по белорусскому языку состоится 25 июня, по русскому – 26 и 27 июня, по обществоведению – 29-го, по математике – 1 и 2 июля, биологии – 4 июля. ЦТ по иностранному языку можно будет сдать 6 июля, химии – 8 июля, физике – 10 июля, истории Беларуси – 12 июля, географии – 14 июля, всемирной истории (новейшее время) – 16 июля.

Тестирование по наиболее массовым предметам разделят на два дня. В этом году цифры приема чуть увеличены, в основном, за счет технических, технологических, медицинских и физкультурно-оздоровительных специальностей.

Начинают работать детские лагеря

С учетом рекомендаций министерства здравоохранения, а кругом, напоминаем, продолжается распространение коронавирусной инфекции, сроки начала работы лагерей с круглосуточным пребыванием было решено сдвинуть на более поздний период.

Летние лагеря с круглосуточным пребыванием детей начнут работать с 15 июня, а школьные – с 1 июня.

Об этом министр образования Игорь Карпенко сообщил журналистам по итогам доклада президенту.

По словам Карпенко, число мест в лагерях будет зависеть от количества желающих их посещать: в настоящее время заявки от родителей уже поступают.

Официально: с 1 июля «шенген» для белорусов – по 35 евро

Беларусь и Европейский союз выполнили все процедуры, необходимые для вступления в силу соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии.

Таким образом, стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней.

Кредиты на жилье и автомобили подешевеют

С завтрашнего дня в Беларуси изменятся ставки по некоторым кредитам.

Национальный банк решил пересмотреть расчетную величину стандартного риска (РВСР). Данный показатель для физических лиц уменьшили с 14,09 % до 13,61 %.

Но нельзя забывать, что в период коронакризиса некоторые банки приостановили выдачу кредитов, в том числе на недвижимость и автомобили.

База тунеядцев будет обновлена

Власти намерены пополнить базу данных трудоспособных граждан, которые сейчас не заняты в экономике.

Стоит отметить, что в нашей стране тунеядцам необходимо по полным тарифам оплачивать горячее водоснабжение. До 1 июня в связи с обновлениями на Едином портале электронных услуг нельзя проверить, включен ты в базу или нет.

Будут временно штрафовать водителей за невключенный свет фар

С 25 мая по 5 июня МВД проводит республиканское специальное комплексное мероприятие (СКМ) «Внимание – дети!».

Согласно пункту 166.9 ПДД, в дни проведения СКМ в светлое время суток водители обязаны передвигаться с включенным на транспортном средстве ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. За невыполнение данного требования предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 2 базовых величин.

В эти дни сотрудники ГАИ проведут рейдовые мероприятия по пресечению нарушений ПДД. Особое внимание будет уделяться соблюдению водителями скоростного режима, правил проезда пешеходных переходов и безопасной перевозки детей.

Можно будет снимать наличные с карточек в магазинах

Сумма, которую можно обналичить за один раз, не должна превышать пять базовых величин.

В сельской местности, небольших городских поселениях, на территории вне населенных пунктов выдавать наличные держателям карт через кассы магазинов, которые подключены к системе контроля такого оборудования, можно будет уже с 5 июня.

Выдавать деньги смогут юридические лица, индивидуальные предприниматели, реализующие товары, выполняющие работы, оказывающие услуги.

Подорожают сигареты

Цены на некоторые марки сигарет вырастут с 1 июня. Подорожание составит от 2 до 25 копеек.

Кроме того, с 1 июня в продаже появятся новые бренды. В частности, табачная фабрика «Неман» представит Pall Mall Demi Green (2,40 рубля), Kent Crystal Blue (2,89 рубля), Kent Crystal Beat (2,89 рубля).

ООО «Табак-инвест» выведет на рынок Winston Compact Purple Mix (3,15 рубля), ООО «Интер Тобакко» – Dove Menthol Superslims (1,38 рубля) и L&M Motion (2,65 рубля).