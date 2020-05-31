Александр Лукашенко о работе предприятий: на богатом Западе уже дикая безработица, слава богу, что мы этого избежали

Источник материала: Ивьевский край





Александр Лукашенко посетил Минский тракторный завод.

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время посещения Минского тракторного завода отметил правильность принятого в стране решения не останавливать в нынешней ситуации производства, передает корреспондент БЕЛТА .

"На богатом Западе уже дикая безработица, люди кастрюлями барабанят. Слава богу, что мы этого избежали, не закрылись", - сказал белорусский лидер.





Было отмечено, что в настоящее время МТЗ работает устойчиво, есть даже вакансии. "То, что я говорил. Нам не надо торопиться, с вертолета деньги разбрасывать. Есть рабочие места", - заметил Президент.

Главе государства доложили о работе как головного предприятия, так и других, входящих в холдинг, планах по развитию производства, ведущихся разработках, в том числе в сфере точного земледелия. Как рассказал генеральный директор МТЗ Виталий Вовк, на предприятии ведутся разработки, которые позволят выйти на освоение беспилотного трактора к 2030 году.









Президент обратил внимание, что важно не только производить продукцию, но и делать это качественно, тогда не возникнет проблем со сбытом. Речь шла и о развитии производств за рубежом.

Александру Лукашенко продемонстрировали образцы производимой техники. В частности, были представлены новые двигатели с системой очистки отработавших газов, произведенные для МТЗ на Минском моторном заводе, энергонасыщенные и сверхмощные тракторы. Отдельное внимание глава государства обратил на снегоуплотнительную и льдозаливочную машины. "Придет зима, покажете, посмотрим", - сказал он.













Президент посетил также корпус сборки тракторов, где ему доложили о производстве разного рода комплектующих, которые изготавливаются для МТЗ на других предприятиях по программе импортозамещения. Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на необходимость максимально сконцентрировать на территории страны производство комплектующих для МТЗ и сократить поставки по импорту. При этом обязательно обеспечить высокое качество продукции.

Глава государства подробно интересовался состоянием дел на отдельных предприятиях. Речь шла об обеспечении стабильности работы, наличии рынков сбыта, вопросах оплаты труда. "Люди должны видеть свет в конце тоннеля. Если они это видят, будут стараться", - отметил Президент.

Кроме того, он напомнил про важность планирования работы предприятий, выстраивания стратегии развития, основанной на реальных расчетах. "Надо ориентироваться на то, что у тебя есть на самом деле, - сказал Александр Лукашенко. - Это правильный подход, ибо иначе время потеряешь, а то, на что замахнешься, не получишь".

Александр Лукашенко об МТЗ: прекрасный завод, бренд нашей страны

Президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркивает значение Минского тракторного завода, который является брендом страны. Об этом он заявил сегодня, общаясь с работниками предприятия.





"Я прежде всего хочу вас всех поздравить с днем рождения (предприятия. - Прим. БЕЛТА). Это прекрасный завод, лицо нашей страны, это бренд", - сказал Президент.





Глава государства заявил, что главное в производстве - обеспечение высокого качества продукции. И в этом залог дальнейшего развития и благосостояния как самого завода, так и его работников. "Конкуренция по вашей продукции колоссальная. Задача одна - качество. Это главный вопрос нашей машиностроительной страны и прежде всего МТЗ. Вот единственная моя просьба и жесткое требование к вам всем", - сказал он.









Александр Лукашенко подчеркнул, что всегда лучше у себя на родине, именно здесь граждане и их труд всегда будут востребованы. "Берегите свое предприятие. Мы будем делать все для того, чтобы вы работали. Будем смотреть, как у вас будут разворачиваться дела. Бывший министр, ныне руководитель вашего завода (Виталий Вовк. - Прим. БЕЛТА), он же прекрасно знает, что есть у нас еще и БЕЛАЗ. В свое время руководил им Герой Беларуси Мариев (Павел Мариев. - Прим. БЕЛТА). Не дело, что на вашем заводе директор не Герой Беларуси. Но для того, чтобы стать героем, он должен реализовать ту амбициозную программу", - отметил глава государства.

"Поэтому живите. Не переживайте. Ваше дело - работать. А власть, члены правительства, руководство предприятия должны сделать так, чтобы у вас были условия для работы", - подчеркнул белорусский лидер.

На предприятии глава государства ознакомился с модельным рядом выпускаемой современной техники, технологическим процессом сборки тракторов. Примечательно, что именно 29 мая исполняется 74 года с даты основания Минского тракторного завода.

ОАО "МТЗ" входит в десятку мировых производителей соответствующей техники. Около 90% тракторов реализуется на экспорт. Более 15 тыс. человек работают в ОАО "МТЗ", еще 7,5 тыс. человек - на предприятиях холдинга.

Александр Лукашенко - предприятиям: просто разбрасывать деньги никто не будет

Президент Беларуси Александр Лукашенко акцентирует внимание, что выделение средств тем или иным предприятиям возможно только под конкретные выгодные проекты и контракты, и на небольшой срок. Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода.

"Власть, члены правительства, руководство предприятия должны сделать так, чтобы у вас были условия для работы. Я не говорю, как некоторые: предвыборная кампания уже началась, так заявляют, что с вертолета будут деньги выбрасывать. У нас это не проходит, у нас люди умные, понимают, что с вертолета только листовки можно разбрасывать. Я вам этого не обещаю, как бы это популярно ни звучало. Ни в коем случае", - сказал Президент.

Во время посещения МТЗ Александр Лукашенко пообщался и с директорами промпредприятий, которые поставляют свою продукцию для нужд тракторного завода. "Мы разговаривали с руководителем БАТЭ: им под оборотные средства нужны деньги. Я сказал: пожалуйста, мы одолжим на три-пять месяцев, если у вас есть товар, который вы можете завтра продать. Мы дадим деньги, чтобы вы произвели его и завтра по контракту продали. Просто разбрасывать деньги никто не будет, - подчеркнул белорусский лидер. - То же самое могу сказать и вам, рабочим людям".

Он отметил важность того, чтобы в нынешних условиях предприятия продолжали работать, а это, соответственно, и зарплаты в рабочих коллективах.

Александр Лукашенко о приватизации: как мы можем распродавать заводы, которые создавались поколениями?





Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь сегодня с работниками Минского тракторного завода, рассказал о своей позиции относительно продажи государственной собственности.

Александр Лукашенко отметил, что некоторые люди сейчас предлагают распродать государственные предприятия, а вырученные деньги направить на реформы. "Красиво звучит. Но вы понимаете, что я сказал? Не все. Это значит, что госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод (он же государственный), завтра продадут и эти деньги направят на некие реформы. Думаю (я же уже не первый год Президент): наверное, продадут, но деньги не пойдут на реформы. Мы это уже видели в России. Деньги разложат по карманам, будьте уверены", - заявил глава государства.





Президент подчеркнул, что повальная приватизация - не его политика, хоть сам он и не против продажи государственной собственности. "Но сначала скажите, сколько вы заплатите. А я подумаю, стоит ли и нужно ли продавать это предприятие", - отметил Александр Лукашенко.

"Я часто вспоминаю свою маму, которая меня с детства учила. Я уже Президентом стал, а она меня все учит. Она мне всегда с детства говорила: не тронь чужого. Это закон моей жизни: все должно быть справедливо и чужого трогать нельзя", - добавил глава государства. В этой связи он подчеркнул, что не может просто так распродавать государственную собственность: ведь заводы создавались коллективами людей, предыдущими поколениями.





"Здесь вложен труд тех, кого с нами уже нет. Как мы можем взять это и продать? Во имя чего, зачем? - спросил Президент. - Давайте попробуем сами поработать, чтобы тот товар, который вы производите, был нужен людям. Единственное к вам требование: будете работать некачественно - будете ходить нищими. Потому что конкуренция по вашей продукции колоссальная, вы это знаете".

Александру Лукашенко на МТЗ подарили макет самого мощного белорусского трактора Коллектив Минского тракторного завода подарил Президенту Беларуси, который сегодня посещал предприятие, макет трактора BELARUS-4522.

BELARUS-4522 представляет собой трактор общего назначения тягового класса 8 с колесной формулой 4К4, выполненный по классической компоновке. На него установлен двигатель Caterpillar C13, соответствующий по выбросам вредных веществ нормам Stage-IIIA. Трансмиссия обеспечивает 16 передач переднего хода, 8 передач заднего. Управление - электрогидравлическое. Машина используется для энергоемких сельскохозяйственных работ в тяговом и тягово-приводном режимах. Максимальная мощность трактора - 466 лошадиных сил.

Эта модель была презентована в ноябре 2016 года. BELARUS-4522 - самый мощный трактор в линейке продукции МТЗ и один из самых мощных колесных тракторов в мире. Пока трактор проходит испытания, его серийное производство еще не началось. Эта модель была презентована в ноябре 2016 года. BELARUS-4522 - самый мощный трактор в линейке продукции МТЗ и один из самых мощных колесных тракторов в мире. Пока трактор проходит испытания, его серийное производство еще не началось.

Александр Лукашенко: болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное - политика







Болезнь в пандемии коронавируса занимает половину, остальное - политика. Такое мнение высказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко, общаясь с коллективом Минского тракторного завода.

"Я по-прежнему придерживаюсь одного принципа: это больше, чем болезнь. Болезнь в этой пандемии занимает, может быть, половину, а то и меньше. Все остальное - это политика. И вы скоро в этом убедитесь", - сказал Александр Лукашенко.

Президент отметил, что позицию Беларуси, которая не стала останавливать производства в этот период, приняли не все страны. А некоторые даже подталкивали к этому. "Мы остановимся. Потом, для того чтобы раскрутиться, развернуться, нужны деньги. А у кого деньги? У Америки, Китая, немножко в России и у других. Они развернутся, принесут вам рубль и скажут: даем рубль, но заводик - туда. Вот в чем был политический смысл всего этого. И мы еще многое не видим из того, что происходит в мире, - обратил внимание глава государства. - Ладно производства, но что произойдет с точки зрения существования того или иного государства? И я не зря сказал: если тебе дадут рубль, то потребуют соответствующей отдачи".

Касаясь текущей ситуации с коронавирусом в Беларуси, Александр Лукашенко заметил, что некоторые больницы уже начинают возвращаться к привычному режиму работы по своей специализации. "В Витебске уже, по-моему, три больницы вымыли из тех, которые мы использовали, чтобы лечить людей с вирусом. Это говорит о том, что мы потихоньку выползаем", - сказал он.

По его словам, методы борьбы с пандемией в Беларуси критиковали зарубежные дипломаты, кто-то из них, возможно, и сейчас не согласен с белорусскими подходами. "Спрашиваю у министра иностранных дел: а они вывезли свои семьи? Говорит, что нет. Когда их звали домой, отказывались возвращаться и говорили: если вдруг придется поехать, то детей и жен оставим здесь. Это о многом говорит, - убежден Александр Лукашенко. - Сейчас год большой политики, все политизировано, люди одурманены. И очень трудно обычным людям, а порой даже слугам правительства разобраться, что происходит. В этом особенность и сложность нынешнего момента".

В то же время Президент констатировал, что сейчас в мире уже все больше и больше говорят о второй волне коронавируса - вспышка прогнозируется на осень. Однако, считает глава государства, к этому времени многие в Беларуси перенесут эту инфекцию и выработают к ней иммунитет. Ведь 90% заболевших переносят это заболевание бессимптомно, отметил он. "Если мы переболели, нам не стоит бояться второй волны. Но, тем не менее, мы готовимся ко всему. Сейчас тратим немалые деньги. Банк реконструкции, или Всемирный банк, нам уже выделил $90 млн. Мы их направим на здравоохранение, чтобы еще выше подтянуть систему и лечить людей. Но все только благодаря тому, что мы с вами последние годы вкладывали немалые деньги в систему здравоохранения и подготовку врачей", - подчеркнул Александр Лукашенко.

С другой стороны, добавил Президент, пандемия вскрыла и недостатки в белорусском здравоохранении. "Мы о них поговорим, когда это все закончится. Но эти недостатки мы видим и будем принимать соответствующие меры: начиная от кадров и заканчивая оснащением больницы", - подытожил он.

Александр Лукашенко о новом составе правительства: я об этом говорил и это сделаю

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтверждает намерение до выборов сформировать новый состав правительства . Об этом он заявил сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода.

"Я об этом говорил и это сделаю", - сказал Александр Лукашенко.

Глава государства пояснил, что это его обычная практика, чтобы люди видели и понимали, кто будет работать на ключевых должностях.

Работник завода поинтересовался, правда ли, что одному из альтернативных участников избирательной кампании еще до ее начала предлагалась должность премьер-министра.

"Я понимаю, что это банкир где-то сделал, - видел в интернете заявление, что ему якобы до выборов что-то предлагали, - отметил глава государства. - Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов. И вообще со школы и вас, и меня учили: не ври. В Беларуси только один человек по Конституции имеет право предложить должность премьер-министра и внести кандидатуру в парламент для утверждения. Я никому ничего не предлагал. Тем более ему. Какой опыт у него, чтобы быть премьер-министром".

"Поэтому я никак не мог предлагать и не предлагал никому на сегодняшний день эту должность. В ближайшее время вы увидите. Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим", - заявил Александр Лукашенко.

"Возможно, этому человеку (банкиру. - При БЕЛТА) предлагали должность премьер-министра в другой стране. Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется. В Украине Владимир Зеленский недавно вообще поменял премьер-министра. Поэтому, по-моему, это блеф. Такой мелкий блеф и обман", - добавил белорусский лидер.

Александр Лукашенко ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода ответил на вопрос о своих возможных симпатиях к потенциальным кандидатам на выборах. Глава государства отметил, что в целом пока мало знает людей, которые выдвинулись. "За исключением своего бывшего помощника. Он, правда, хитрит. Не говорит, почему его Президент уволил. Но это вы у него спросите - почему я его уволил. Пусть честно расскажет. И ему потом не захочется идти на выборы. Но он честно не скажет. Надо - скажем, но мы не хотим заниматься этим компроматом", - сказал Александр Лукашенко. Президент отметил то, как организован процесс сбора подписей у потенциальных кандидатов - женщин: "Они тихо, спокойно собирают эти подписи. Недавно поинтересовался - эти женщины собрали больше подписей, чем все мужики, которые в интернете пиарятся". "Мужики там кипишь подняли, где-то кто-то ходит, кричит. Недавно мне пресс-секретарь доложила: милиционера оскорбил (участник пикета. - Прим. БЕЛТА), когда ему сделал замечание. Они приезжают крутые, на джипах все - по 10-12 машин. В чужой город приехали, выстроились и пошли по площадям, улицам...", - заметил Президент. "На этого пацаненка (сотрудника милиции. - Прим. БЕЛТА) навалились. Он, наверное, только в этом году пришел на работу, чей-то же ребенок. Что ты на него накатываешь. И потом, рисковые люди, я бы на их месте с милицией поаккуратнее был. Это же корпоративный народ. Найдет возможность, так ответит. Мне уже нелегко приходится, сдерживая их. Нарываются. Провокация - это лучшая реклама. Они это так понимают", - сказал глава государства. Кроме того, Александр Лукашенко сегодня обратил внимание на статью в российском издании "Коммерсант". "Это вроде независимая газета в России. Но мы знаем, кто ее финансирует… Якобы интервью берет у одного шелудивого, иначе на назовешь, который тут ходит, кричит по Минску больше, да и в других городах. Но мы знаем, на чьих машинах он ездит, кто его финансирует. Мы знаем, откуда он приехал, какое у него гражданство и прочее… Мы все это знаем. Да я уже смотрю, мне дают информацию, уже наши люди увидели", - отметил Президент. "Смотрю на эту статью. И уже уши торчат у этого человека. Он даже не кандидат в президенты, за жену там радеет. Понимает же, что за жену никто не проголосует в Беларуси. Вот я часто говорю: Наталья Ивановна (председатель Совета Республики Наталья Кочанова. - Прим. БЕЛТА), за тебя тоже не проголосовали бы, хотя ты прожженный уже, готовый Президент. У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции Президент обладает сильной властью, - сказал Александр Лукашенко. - У нас Президент - не Литва. Там Президент, была Даля Грибаускайте, пришла, поулыбалась, посидела и пошла. Ни за что не отвечает, потому что там парламентская республика. У нас - нет. Президентом будет мужик, я в этом абсолютно убежден". "Вот "Коммерсант" разразился статьей. Поторопились, правда. Показали, откуда уши торчат. Даже целые рога. Поторопились поддержать. Естественно, накат на Лукашенко с уклоном на пандемию (не так лечим)", - добавил белорусский лидер.

"Ни в коем случае не врите" - Александр Лукашенко рассказал о принципах, которым следует





Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня во время общения с работниками Минского тракторного завода рассказал, каким жизненным принципам следует. Один из них - всегда говорить правду, какой бы она ни была. "Говорите все что вы думаете. Но знайте, где, и никого не оскорбляйте. Никогда никого не оскорбляйте. Меня критикуйте, других. Но не оскорбляйте лично. И второе - не врите. Ни в коем случае", - призвал белорусский лидер. Александр Лукашенко отметил, что во времена президентской молодости ему порой кто-то предлагал: вы скажите, а там посмотрим. "Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил. Это мой жесточайший принцип - правда какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное… Вот два принципа, которым я сегодня следую", - рассказал Президент Александр Лукашенко отметил, что во времена президентской молодости ему порой кто-то предлагал: вы скажите, а там посмотрим. "Я говорю: нет, сегодня скажешь, завтра забудешь, скажешь другое. И тебе зададут вопрос: так ты когда правду говорил. Это мой жесточайший принцип - правда какая бы она ни была. Потому что понаобещаешь (выборы пройдут, к примеру), а люди будут думать: наобещал, а где обещанное… Вот два принципа, которым я сегодня следую", - рассказал Президент