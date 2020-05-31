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Комендантский час введен более чем в 20 городах США

Статистика убийств, совершенных полицейскими США.

В огонь многомесячных беспорядков подлили 33 миллиона долларов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Чем грозит расовый бунт в США накануне выборов? 28 мая Дональд Трамп подписал указ "О предотвращении онлайн-цензуры". Момент эпохальный. Теперь социальные сети могут потерять защиту от судебного преследования в...

28 мая Дональд Трамп подписал указ "О предотвращении онлайн-цензуры". Момент эпохальный. Теперь социальные сети могут потерять защиту от судебного преследования в США из-за медиаконтента, публикуемого пользователями. Трамп считает, что крупные онлайн-платформы, пользуясь неконтролируемой властью, ведут выборочную цензуру.Несколько дней назад "Твиттер" пометил сразу две публикации президента Америки как "нуждающиеся в проверке изложенных фактов". По сути, хозяина Белого дома обвинили во лжи. Спецуказ существенно остудит пыл социальных сетей в модерировании опубликованного контента.Еще одна болевая точка этой недели для США - вспыхнувшие массовые беспорядки в Миннеаполисе. Детонатором послужила смерть чернокожего мужчины.В ходе ареста полицейские на глазах прохожих несколько минут душили безоружного и не оказывающего сопротивления Джорджа Флойда. Позже в медицинском заключении напишут, что у мужчины были проблемы с сердцем, что и стало причиной смерти…Беспорядки сопровождаются столкновениями с полицией, поджогами и мародерством. В Филадельфии более 10 полицейских получили ранения. А во всем штате Миннесота полностью мобилизована Нацгвардия.Так чем грозит расовый бунт в США накануне выборов, пыталась понятьВсего 20 долларов оказалась… цена жизни. Именно на эту сумму афроамериканец Джордж Флойд подделал чек, за что и был арестован и убит. Но в глазах миллионов американцев мгновенный вердикт правосудия оказался в черно-белых тонах. Неужели цвет кожи влияет на американский закон?"Он был бы жив сегодня, будь он белым. Те обстоятельства, которые я вижу, наводят меня на мысль, что расовый вопрос сыграл важную роль".На улицах многих американских городов сейчас повсюду полиция, спецназ и военные - видимо, демократическая особенность.В борьбе все средства хороши… И даже пейнтбольные ружья, которыми Нацгвардия США загоняла по домам протестующих.- произносит Дональд Гловер в своем социальном клипе о насущных проблемах США. За последние 12 лет после обнадеживающей победы темнокожего кандидата в президентских выборах ничего не изменилось. Притом, что афроамериканцы - это примерно 13% от населения штатов, пули летят в них в три раза чаще. И в 99% случаев итог - полная безнаказанность. При Бараке Обаме было как минимум семь громких убийств чернокожих полицейскими. Но сегодня обвинения летят в адрес Дональда Трампа. Пусть в стенах Белого дома и Конгресса погромов и убийств не замечено, но в канун президентских выборов там разворачивается не менее жаркая борьба.Торговая война, импичмент, коронавирус, рекордная безработица и расизм - все это Трампа не убивает, но делает сильнее демократов. Новые выборы - новые протесты? Происходящее в эти дни напоминает беспорядки 2014-го в Фергюсоне. Тогда толпу спровоцировала стрельба полицейских по 18-летнему безоружному чернокожему юноше.Как потом выяснили журналисты Fox News, в огонь многомесячных беспорядков подлили 33 миллиона долларов - оплатил горючее для разжигателей пыла местных группировок американский миллиардер Джордж Сорос - он же главный спонсор демократов на президентских выборах США 2016-го. Хиллари Клинтон тогда поддерживали 88% чернокожих избирателей, но их гнев не помешал республиканцам победить. Впрочем, провал Хиллари не лишает демократической надежды Джо Байдена на предвыборную поддержку афроамериканцев.Оппонент Трамп оценил высказывание как некролог Байдена для собственной же предвыборной кампании, опубликовав видео именно этой траурной процессии.Любитель отгораживаться от мигрантов стенами и жесткой миграционной политикой Дональд Трамп вряд ли захочет перехватить афроамериканский электорат по расовому признаку. У бизнесмена традиционная ориентация на рабочий класс, а потому его электорат не сжимается даже при виде протестов. Перед американскими избирателями стоит выбор: заполучить обещанные рабочие места от Трампа или социальные пособия от демократов. Но кто бы ни завоевал доверие людей и прописку в Белом доме в этом году, миллионы американцев будут ждать от него не только остановки расовых бунтов, но и устранения внутриполитического раскола, и, что куда сложнее, восстановления экономики страны.