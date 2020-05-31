ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Одинокие пожилые и люди с ограниченными возможностями после COVID-19 проходят реабилитацию в санаториях

31.05.2020 22:52 — Новости о Коронавирусе | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня наши врачи делают все возможное. Количество выздоровевших и выписанных из больниц, безусловно, заставляет гордиться их работой. 

А что происходит после того, как пациенту сообщают: здоров? Может ли он сразу вернуться к привычному ритму жизни? Здесь медики рекомендуют не торопиться. Особенно людям старшего поколения. Важна плановая реабилитация, и желательно тоже под присмотром специалистов. 

Глава государства поручил Министерству труда и соцзащиты взять вопрос под контроль и обеспечить должное долечивание одиноких пожилых и людей с ограниченными возможностями в санаториях. У ведомства есть 4 здравницы. По две в Минской и Брестской областях.

Пока стартовали с центрального региона. Впрочем, по всей стране к работе уже подключились и профсоюзы. Анастасия Бенедисюк изучила предложения.

Максиму Князеву - 52! Еще несколько недель назад, ослабленный, в инфекционной больнице в Гродно он боролся с коронавирусом. А теперь на зависть соседям занимается на тренажере. 

Вдвойне полезно на свежем воздухе: вокруг сосны да ели. Понятно, все в меру и без фанатизма. Как-никак, инфекция отразилась на легких.


"Неман-72" - это профсоюзный санаторий.

Именно на его базе в середине мая Гродненская университетская клиника открыла отделение реабилитации и долечивания пациентов, переболевших инфекцией. Все заселены в один корпус. Остальные пустуют, т.е. по путевкам в санаторий не заселяют. Для тех, кто после COVID-19, как никогда, важен покой и щадящее восстановительное лечение.

Татьяна Логис, врач-реабилитолог Гродненской университетской клиники: "Пациенты здесь находятся для того, чтобы восстановить дыхательную функцию, чтобы предотвратить тяжелое осложнение, в частности, пневмофиброз, и убрать остаточные явления после перенесенной инфекции".

Такая реабилитация Зенону Маркевичу сродни глотку свежего воздуха  - только здесь им упиваться можно. Этого так не хватало в палате: несколько недель пенсионер провел в четырех стенах клиники. И после выписки предстояло примерно то же самое в квартире. В Гродно мужчина живет один.

Вообще в этот санаторий переболевшие поступают со всей области. Самому возрастному - 83. На момент съемки в отделении под меднаблюдением находились 57 человек. И это не предел. Коечный фонд корпуса рассчитан на 100 отдыхающих.

Все комнаты - двухместные, трехместные. Есть санузел с душевой кабиной. Телевизор, холодильник. 

Корпус - в три этажа. Расселяют во возрасту и физсостоянию. Что до досуга, скучать не приходится. Палки в руки - и на скандинавскую ходьбу. Для многих это новое увлечение. 

Да что там ходить. При таком режиме скоро бегать можно будет.


Реабилитация - важный этап на пути к полному выздоровлению. 


Во многих областях сегодня откликнулись. Реабилитация - важный этап на пути к полному выздоровлению. И разумеется, максимальное внимание переболевшим одиноким старикам и инвалидам. Ослабленный и без того организм требует внимания. Оказать необходимую помощь старшему поколению требует и наш Президент, поручение Министерству труда и соцзащиты. Так, с 20 мая к реабилитации подключились два подведомственных санатория в Минской области - сегодня в них поправляют здоровье больше 90 человек. 

Это санаторий под Молодечно "Вяжути". Пандусы, удобные лифты, номера без порогов, поручни в санузлах. Создана безбарьерная среда.

Место живописное: лес, здесь и река Вилия, пруд облагороженный. Из процедур - электролечение, светолечение, массаж. Добавляют сил фиточай, кислородный коктейль. 

Вся реабилитация - на безвозмездной основе, курс длится в среднем 14 дней. 


Эти мужчины и женщины больше не выделяют вирус во внешний мир, у каждого по несколько отрицательных тестов. Они неукоснительно выполняют все рекомендации врачей, самостоятельно занимаются на турниках, скандинавской ходьбой - все, чтобы набраться максимальных сил. 

Вернуть здоровье, быть здоровым и есть первоочередная цель.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня наши врачи делают все возможное. Количество выздоровевших и выписанных из больниц, безусловно, заставляет гордиться их работой.  А что происходит после...
 
Новости дня
Новости
 
Эпидемия COVID-19 в Беларуси вышла из-под контроля? Кто и зачем распространяет такую информацию? Рубрика «Антифейк»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости о Коронавирусе

Свежие газеты

30.05.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости о Коронавирусе)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика