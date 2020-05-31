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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жители Москвы недовольны карантинными мерами Социальный вопрос как никогда остро стоит сейчас и в российской столице. Недовольство ее жителей карантинными мерами достигло точки кипения. Простые горожане...

Социальный вопрос как никогда остро стоит сейчас и в российской столице. Недовольство ее жителей карантинными мерами достигло точки кипения. Простые горожане возмущены действиями властей Москвы, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусной инфекцией. Сначала москвичей заперли на карантин, назвав это самоизоляцией. Потом в разгар эпидемии в метро было не пробиться.После этого были неудачные эксперименты с цифровыми пропусками, а также штрафами за все подряд. Мобильное приложение "Социальный мониторинг", с помощью которого власти следят, чтобы заболевшие сидели дома, по словам самих жителей Москвы, работает вкривь и вкось.Начиная с 21 мая, гражданам стали поступать сообщения об изменениях порядка оформления электронных пропусков. Теперь те, что были выданы в ближайшем Подмосковье, на территории Москвы не действуют.Мало того, при выезде из Москвы на дачу москвичам теперь необходимо оформлять 2 пропуска: один - до дачи, другой - если люди планируют по дороге заехать в магазин.