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Пикеты, задержания, изменения июня, предупреждение милиции и трогательная бабушка - все за выходные

01.06.2020 07:50 — Новости о Коронавирусе | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С первым днем лета вас! Всю весну многие белорусы просидели дома, да и в ближайшие месяцы, возможно, ни моря не увидим (кстати, подскажем, почем сейчас можно снять дом на Нарочи и Браславах или где купить дачу рядом с электричкой), ни на родине большой компанией на шашлыки не соберемся, не потусим на концертах, спектаклях и фестивалях — все из-за коронавируса, конечно. Все мы сейчас немножко вот этот медведь, правда? Ладно, давайте надеяться на лучшее, а пока можем вам рассказать, какие изменения подобрались к нам уже вот прямо с сегодняшнего дня. А потом вспомним все, что происходило в стране в эти горячие выходные — и пойдем жить и работать дальше.


О ВЫБОРАХ

  • Пожалуй, впервые с начала пандемии коронавирус отошел на второй план. Все главные события минувшей недели происходили на политическом поле. Кандидаты на участие в президентской гонке еще даже не зарегистрированы, но уже начались война компроматов и задержания. Вы еще не забыли, как прошла предыдущая неделя, кстати?
  • Главные же события выходных начались с пикета за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в Гродно, куда 29 мая приехал ее муж — гомельский блогер Сергей Тихановский, должен был пройти, как и в других городах: общение с людьми, совместные фотографии и селфи, обсуждение насущных проблем и собственно сбор подписей. Однако закончилось все потасовкой, а также брутальным задержанием гомельского блогера и еще 9 человек. Вот здесь давайте расскажем, как гродненцы встречали Тихановского и пытались его отстоять.



  • Белорусские чиновники, депутаты и сенаторы, поддерживающие действующую власть, в субботу как по команде в соцсетях и не только стали наперебой высказывать свои мнения о событиях в Гродно. «Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата? Других слов подобрать о кампании Тихановского не могу. Когда он привозит на пикеты по 20−50 человек и выстраивает их в очередь…» Больше и подробнее — здесь.
  • В воскресенье же страна вышла на пикеты. Вот здесь у нас собрано все, что происходило вчера на улицах и площадях городов Беларуси, а здесь — все, что известно о задержаниях.


  • А тем временем представитель МВД в эфире БТ предупредил белорусов, что несмотря на то, что «обстановка накаляется перед выборами», у нашей милиции «достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозу».
  • А видели, кстати, как в Мичигане шериф отложил шлем и дубинку и присоединился к протесту? Он снял с себя снаряжение и положил на землю дубинку, после чего спросил, что он может сделать для протестующих. Они ответили «Идите с нами». Тогда Свонсон согласился и из солидарности присоединился к маршу, который прошел и закончился мирно — во время акции не был задержан ни один из демонстрантов. Там Америка, кстати, уже которые сутки в огне: по всей стране проходят акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.


ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

  • Историческое событие произошло в субботу! В США взлетел Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска с астронавтами. Это первый случай в истории, когда людей в космос отправила частная компания. Позже корабль произвел стыковку с Международной космической станцией (МКС).
  • Узнали, за что судят любимого коллективом директора «Витебскмясомолпрома». Помните, подчиненные четыре раза просили за него Лукашенко?
  • Вот здесь у нас продолжение суда по делу о взрыве 3 июля. Обвиняемые сотрудники российской компании «Пиро-Росс» рассказали: они не закладывали фейерверки в установку, не руководили процессом, но не стали отрицать, что около сотни изделий обрезали. Правда, им это не запрещено, поэтому считают: не их действия привели к трагедии. А вот к белорусской салютной установке у них есть вопросы. «Если бы был старшим за этот фейерверк, отказался бы стрелять», — говорит россиянин.
  • 29 и 30 мая в белорусских школах прошли последние звонки. В некоторых школах обошлись без традиционных линеек и торжественных мероприятий. В некоторых — устроили праздник с поправкой на коронавирус. Смотрите, как это было.


ИНТЕРЕСНОЕ

  • Обязательно прочтите историю 81-летней Галины Филипповны, которая впечатлила людей на встрече с Тихановским в Гродно, где его задержали. Галина Филипповна какое-то время стояла в стороне. Но Сергей, так получилось, сам подошел к бабушке, люди расступились — и она начала говорить. Своими словами она растрогала и самого Тихановского, и людей, стоявших рядом, и белорусов, смотревших стрим с пикета. В 1994 году она поверила тогда еще кандидату в президенты Александру Лукашенко и 26 лет назад пришла на встречу с ним в Гродно, которая проходила тогда на той же площади Советской. Говорит, что тогда люди тоже жили в ожидании перемен. «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: „Мой народ“, то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: „Как же мы все дальше будем жить?“». Повторяем: обязательно прочтите!


  • А мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. И вот здесь у нас история Леры, которая родилась без влагалища и матки. Лере пришлось пройти через тяжелые вещи: осуждение общества («мужа и детей не будет!»), ужасающие способы лечения («а ты засунь туда что-нибудь, растяни») и непринятие себя как женщины. Сейчас ей 26, и она готова поделиться своей историей, чтобы помочь другим девушкам с подобной проблемой.
  • Вот вам очень мотивирующая история о том, как мама шести мальчиков изменила себя — и похудела на 48 кг, когда по-настоящему захотела. Любите себя!


  • Очередная непонятная история — на этот раз из Калинковичей. Там медики скорой спустя почти месяц получили тесты на COVID-19 — и оказалось, что минимум четверть из них заражена и работает. Почему так долго делали, непонятно! Тут еще и позиция руководства интересна, конечно.
  • Любители автомобилей, держите историю «Москвича-408» 1968 года выпуска (да-да, того самого, из кинофильма «Бриллиантовая рука»), в реставрацию которого парень вложил 8 тысяч долларов, но не поставил в гараж, а ездит — если не каждый день, то через день точно. Из Боровлян доезжает на электросамокате до гаража на переулке Калинина, пересаживается в «москвич» и едет на работу. Потом домой. Но только в сухую погоду. Зимой и большую часть осени автомобиль живет в гараже.
  • А вот у нас очередная история на конкурс «Антикризисный бюджет». «Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», — рассказывает Ирина. — «Надеюсь, очень скоро все наладится и мы вернемся к обычной жизни». И мы надеемся, давайте держаться вместе! А вы пока почитайте, как они живут.
  • Кстати, сегодня — День защиты детей. И наша колумнист Наталья Поспелова решила сравнить эффективность механизмов защиты детства в нашей стране и за ее пределами. Так все же нужен нам омбудсмен или нет?
  • Тем временем Клинту Иствуду исполнилось 90, представляете?! Посмотрите на него! Когда кто-то начинает сетовать — мол, ушла эпоха великих мачо, мир феминизируется, маскулинность не в моде, — хочется ответить: «Послушайте, не может умереть маскулинность в мире, где есть Клинт Иствуд».

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Кстати. Не расслабляйтесь, друзья: коронавирус в Беларуси все еще есть, и цифры ежедневного прироста это подтверждают. Если уж вы не можете сидеть дома, то хотя бы носите маску — доказано, что она реально помогает.

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Теги: Новости, Гродно
 
 
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Доброе утро! С первым днем лета вас! Всю весну многие белорусы просидели дома, да и в ближайшие месяцы, возможно, ни моря не увидим, ни на родине большой компанией на...
 
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