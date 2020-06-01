Пикеты, задержания, изменения июня, предупреждение милиции и трогательная бабушка - все за выходные

Источник материала: Tut.by

Доброе утро!

С первым днем лета вас! Всю весну многие белорусы просидели дома, да и в ближайшие месяцы, возможно, ни моря не увидим (кстати, подскажем, почем сейчас можно снять дом на Нарочи и Браславах или где купить дачу рядом с электричкой ), ни на родине большой компанией на шашлыки не соберемся, не потусим на концертах, спектаклях и фестивалях — все из-за коронавируса, конечно. Все мы сейчас немножко вот этот медведь , правда? Ладно, давайте надеяться на лучшее, а пока можем вам рассказать, какие изменения подобрались к нам уже вот прямо с сегодняшнего дня . А потом вспомним все, что происходило в стране в эти горячие выходные — и пойдем жить и работать дальше.





О ВЫБОРАХ

Пожалуй, впервые с начала пандемии коронавирус отошел на второй план . Все главные события минувшей недели происходили на политическом поле. Кандидаты на участие в президентской гонке еще даже не зарегистрированы, но уже начались война компроматов и задержания. Вы еще не забыли, как прошла предыдущая неделя, кстати ?

. Все главные события минувшей недели происходили на политическом поле. Кандидаты на участие в президентской гонке еще даже не зарегистрированы, но уже начались война компроматов и задержания. ? Главные же события выходных начались с пикета за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в Гродно, куда 29 мая приехал ее муж — гомельский блогер Сергей Тихановский, должен был пройти, как и в других городах: общение с людьми, совместные фотографии и селфи, обсуждение насущных проблем и собственно сбор подписей. Однако закончилось все потасовкой, а также брутальным задержанием гомельского блогера и еще 9 человек. Вот здесь давайте расскажем, как гродненцы встречали Тихановского и пытались его отстоять .









Белорусские чиновники, депутаты и сенаторы, поддерживающие действующую власть, в субботу как по команде в соцсетях и не только стали наперебой высказывать свои мнения о событиях в Гродно . «Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата? Других слов подобрать о кампании Тихановского не могу. Когда он привозит на пикеты по 20−50 человек и выстраивает их в очередь…» Больше и подробнее — здесь .

. «Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата? Других слов подобрать о кампании Тихановского не могу. Когда он привозит на пикеты по 20−50 человек и выстраивает их в очередь…» . В воскресенье же страна вышла на пикеты. Вот здесь у нас собрано все, что происходило вчера на улицах и площадях городов Беларуси, а здесь — все, что известно о задержаниях.





А тем временем представитель МВД в эфире БТ предупредил белорусов , что несмотря на то, что « обстановка накаляется перед выборами », у нашей милиции «достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозу».

, что несмотря на то, что « », у нашей милиции «достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозу». А видели, кстати, как в Мичигане шериф отложил шлем и дубинку и присоединился к протесту ? Он снял с себя снаряжение и положил на землю дубинку, после чего спросил, что он может сделать для протестующих. Они ответили «Идите с нами». Тогда Свонсон согласился и из солидарности присоединился к маршу, который прошел и закончился мирно — во время акции не был задержан ни один из демонстрантов. Там Америка, кстати, уже которые сутки в огне : по всей стране проходят акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.





Ночью Светлана Тихановская выступила с открытым письмом — вот здесь можно его прочесть .

— . Ну и, конечно, не пропустите мнение нашей Ольги Лойко о претендентах в президенты и женском вопросе — у нас-то, где он давно и прочно отложен до 8 марта. Не то чтобы совсем, но с большего. Женщина — это то ли друг человека, то ли человек в юбке, хоть и с некоторым гормонально-романтическим флером, улетучивающимся после второго десятка. Вот и президент на днях, заявил , мол, «у нас Конституция не под женщину»…

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ





Стало известно, что умер последний из выживших в Хатыни . Вспомните эту историю, пожалуйста .

. . А в Украине Владимир Зеленский отчитался о тратах и расходах за год : до гривны — зарплата президента, траты на выборы, роялти и все-все-все. Нам такое пока и не снилось.

ИНТЕРЕСНОЕ

Обязательно прочтите историю 81-летней Галины Филипповны, которая впечатлила людей на встрече с Тихановским в Гродно, где его задержали. Галина Филипповна какое-то время стояла в стороне. Но Сергей, так получилось, сам подошел к бабушке, люди расступились — и она начала говорить. Своими словами она растрогала и самого Тихановского, и людей, стоявших рядом, и белорусов, смотревших стрим с пикета. В 1994 году она поверила тогда еще кандидату в президенты Александру Лукашенко и 26 лет назад пришла на встречу с ним в Гродно, которая проходила тогда на той же площади Советской. Говорит, что тогда люди тоже жили в ожидании перемен. «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: „Мой народ“, то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: „Как же мы все дальше будем жить?“». Повторяем: обязательно прочтите !





А мы продолжаем проект «Быть молодым» , где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. И вот здесь у нас история Леры, которая родилась без влагалища и матки . Лере пришлось пройти через тяжелые вещи: осуждение общества («мужа и детей не будет!»), ужасающие способы лечения («а ты засунь туда что-нибудь, растяни») и непринятие себя как женщины. Сейчас ей 26, и она готова поделиться своей историей , чтобы помочь другим девушкам с подобной проблемой.

, где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. И вот здесь у нас . Лере пришлось пройти через тяжелые вещи: осуждение общества («мужа и детей не будет!»), ужасающие способы лечения («а ты засунь туда что-нибудь, растяни») и непринятие себя как женщины. Сейчас ей 26, и она , чтобы помочь другим девушкам с подобной проблемой. Вот вам очень мотивирующая история о том, как мама шести мальчиков изменила себя — и похудела на 48 кг, когда по-настоящему захотела. Любите себя !





Очередная непонятная история — на этот раз из Калинковичей. Там медики скорой спустя почти месяц получили тесты на COVID-19 — и оказалось, что минимум четверть из них заражена и работает. Почему так долго делали, непонятно! Тут еще и позиция руководства интересна, конечно .

— и оказалось, что минимум четверть из них заражена и работает. Почему так долго делали, непонятно! . Любители автомобилей, держите историю «Москвича-408» 1968 года выпуска (да-да, того самого, из кинофильма «Бриллиантовая рука»), в реставрацию которого парень вложил 8 тысяч долларов , но не поставил в гараж, а ездит — если не каждый день, то через день точно. Из Боровлян доезжает на электросамокате до гаража на переулке Калинина, пересаживается в «москвич» и едет на работу. Потом домой. Но только в сухую погоду. Зимой и большую часть осени автомобиль живет в гараже.

(да-да, того самого, из кинофильма «Бриллиантовая рука»), в реставрацию которого , но не поставил в гараж, а ездит — если не каждый день, то через день точно. Из Боровлян доезжает на электросамокате до гаража на переулке Калинина, пересаживается в «москвич» и едет на работу. Потом домой. Но только в сухую погоду. Зимой и большую часть осени автомобиль живет в гараже. А вот у нас очередная история на конкурс « Антикризисный бюджет ». «Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», — рассказывает Ирина. — « Надеюсь, очень скоро все наладится и мы вернемся к обычной жизни ». И мы надеемся, давайте держаться вместе! А вы пока почитайте, как они живут .

». «Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», — рассказывает Ирина. — « ». И мы надеемся, давайте держаться вместе! . Кстати, сегодня — День защиты детей . И наша колумнист Наталья Поспелова решила сравнить эффективность механизмов защиты детства в нашей стране и за ее пределами. Так все же нужен нам омбудсмен или нет ?

. И наша колумнист Наталья Поспелова решила сравнить эффективность механизмов защиты детства в нашей стране и за ее пределами. ? Тем временем Клинту Иствуду исполнилось 90, представляете?! Посмотрите на него ! Когда кто-то начинает сетовать — мол, ушла эпоха великих мачо, мир феминизируется, маскулинность не в моде, — хочется ответить: «Послушайте, не может умереть маскулинность в мире, где есть Клинт Иствуд».

О СПОРТЕ

Пока в спорте новостей немного, давайте о… блондинках . Вчера в мире отмечали День блондинок — и наш SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток. Посмотрите на этих успешных девушек, которые заставляют замирать мужские сердца .

. Вчера в мире отмечали День блондинок — и наш SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток. Посмотрите на этих . Ну, а тем, кто любит белорусский футбол, можем вкратце рассказать, как вчера прошли игры 11 тура чемпионата .

Все новости субботы, 30 мая

Все новости воскресенья, 31 мая

Кстати. Не расслабляйтесь, друзья: коронавирус в Беларуси все еще есть, и цифры ежедневного прироста это подтверждают. Если уж вы не можете сидеть дома, то хотя бы носите маску — доказано, что она реально помогает .

Ваша редакция