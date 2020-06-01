Пикеты, задержания, изменения июня, предупреждение милиции и трогательная бабушка - все за выходные

Главные же события выходных начались с пикета за выдвижение Светланы Тихановской в кандидаты в президенты в Гродно, куда 29 мая приехал ее муж — гомельский блогер Сергей Тихановский, должен был пройти, как и в других городах: общение с людьми, совместные фотографии и селфи, обсуждение насущных проблем и собственно сбор подписей. Однако закончилось все потасовкой, а также брутальным задержанием гомельского блогера и еще 9 человек. Вот здесь давайте расскажем, как гродненцы встречали Тихановского и пытались его отстоять.
А мы узнали многое о той самой «провокаторше» в бейсболке с пикета Тихановского, где его задержали. Жаль, всего рассказать не можем.
Белорусские чиновники, депутаты и сенаторы, поддерживающие действующую власть, в субботу как по команде в соцсетях и не только стали наперебой высказывать свои мнения о событиях в Гродно. «Что творится с обезумевшим электоратом сомнительного кандидата? Других слов подобрать о кампании Тихановского не могу. Когда он привозит на пикеты по 20−50 человек и выстраивает их в очередь…» Больше и подробнее — здесь.
В воскресенье же страна вышла на пикеты. Вот здесь у нас собрано все, что происходило вчера на улицах и площадях городов Беларуси, а здесь — все, что известно о задержаниях.
А тем временем представитель МВД в эфире БТ предупредил белорусов, что несмотря на то, что «обстановка накаляется перед выборами», у нашей милиции «достаточно сил и средств, чтобы нейтрализовать угрозу».
А видели, кстати, как в Мичигане шериф отложил шлем и дубинку и присоединился к протесту? Он снял с себя снаряжение и положил на землю дубинку, после чего спросил, что он может сделать для протестующих. Они ответили «Идите с нами». Тогда Свонсон согласился и из солидарности присоединился к маршу, который прошел и закончился мирно — во время акции не был задержан ни один из демонстрантов. Там Америка, кстати, уже которые сутки в огне: по всей стране проходят акции протеста, сопровождающиеся беспорядками и стычками с полицией. Демонстранты возмущены произволом полиции и смертью афроамериканца Джорджа Флойда в городе Миннеаполисе.
Ну и, конечно, не пропустите мнение нашей Ольги Лойко о претендентах в президенты и женском вопросе — у нас-то, где он давно и прочно отложен до 8 марта. Не то чтобы совсем, но с большего. Женщина — это то ли друг человека, то ли человек в юбке, хоть и с некоторым гормонально-романтическим флером, улетучивающимся после второго десятка. Вот и президент на днях, заявил, мол, «у нас Конституция не под женщину»…
Вот здесь у нас продолжение суда по делу о взрыве 3 июля. Обвиняемые сотрудники российской компании «Пиро-Росс» рассказали: они не закладывали фейерверки в установку, не руководили процессом, но не стали отрицать, что около сотни изделий обрезали. Правда, им это не запрещено, поэтому считают: не их действия привели к трагедии. А вот к белорусской салютной установке у них есть вопросы. «Если бы был старшим за этот фейерверк, отказался бы стрелять», — говорит россиянин.
29 и 30 мая в белорусских школах прошли последние звонки. В некоторых школах обошлись без традиционных линеек и торжественных мероприятий. В некоторых — устроили праздник с поправкой на коронавирус. Смотрите, как это было.
А в Украине Владимир Зеленский отчитался о тратах и расходах за год: до гривны — зарплата президента, траты на выборы, роялти и все-все-все. Нам такое пока и не снилось.
ИНТЕРЕСНОЕ
Обязательно прочтите историю 81-летней Галины Филипповны, которая впечатлила людей на встрече с Тихановским в Гродно, где его задержали. Галина Филипповна какое-то время стояла в стороне. Но Сергей, так получилось, сам подошел к бабушке, люди расступились — и она начала говорить. Своими словами она растрогала и самого Тихановского, и людей, стоявших рядом, и белорусов, смотревших стрим с пикета. В 1994 году она поверила тогда еще кандидату в президенты Александру Лукашенко и 26 лет назад пришла на встречу с ним в Гродно, которая проходила тогда на той же площади Советской. Говорит, что тогда люди тоже жили в ожидании перемен. «Но если тогда кандидат Лукашенко говорил: „Мой народ“, то сейчас риторика поменялась. От выборов к выборам росло мое разочарование. Я была поражена. Все время сейчас себя спрашиваю: „Как же мы все дальше будем жить?“». Повторяем: обязательно прочтите!
А мы продолжаем проект «Быть молодым», где рассказываем о белорусах, жизнь которых отличается от большинства. И вот здесь у нас история Леры, которая родилась без влагалища и матки. Лере пришлось пройти через тяжелые вещи: осуждение общества («мужа и детей не будет!»), ужасающие способы лечения («а ты засунь туда что-нибудь, растяни») и непринятие себя как женщины. Сейчас ей 26, и она готова поделиться своей историей, чтобы помочь другим девушкам с подобной проблемой.
Вот вам очень мотивирующая история о том, как мама шести мальчиков изменила себя — и похудела на 48 кг, когда по-настоящему захотела. Любите себя!
Очередная непонятная история — на этот раз из Калинковичей. Там медики скорой спустя почти месяц получили тесты на COVID-19 — и оказалось, что минимум четверть из них заражена и работает. Почему так долго делали, непонятно! Тут еще и позиция руководства интересна, конечно.
Любители автомобилей, держите историю «Москвича-408» 1968 года выпуска (да-да, того самого, из кинофильма «Бриллиантовая рука»), в реставрацию которого парень вложил 8 тысяч долларов, но не поставил в гараж, а ездит — если не каждый день, то через день точно. Из Боровлян доезжает на электросамокате до гаража на переулке Калинина, пересаживается в «москвич» и едет на работу. Потом домой. Но только в сухую погоду. Зимой и большую часть осени автомобиль живет в гараже.
А вот у нас очередная история на конкурс «Антикризисный бюджет». «Я с 30 марта в отпуске за свой счет, муж больше месяца провел в больнице с коронавирусом. В мае жили на деньги, которые откладывали на отпуск», — рассказывает Ирина. — «Надеюсь, очень скоро все наладится и мы вернемся к обычной жизни». И мы надеемся, давайте держаться вместе! А вы пока почитайте, как они живут.
Кстати, сегодня — День защиты детей. И наша колумнист Наталья Поспелова решила сравнить эффективность механизмов защиты детства в нашей стране и за ее пределами. Так все же нужен нам омбудсмен или нет?
Тем временем Клинту Иствуду исполнилось 90, представляете?! Посмотрите на него! Когда кто-то начинает сетовать — мол, ушла эпоха великих мачо, мир феминизируется, маскулинность не в моде, — хочется ответить: «Послушайте, не может умереть маскулинность в мире, где есть Клинт Иствуд».
О СПОРТЕ
Пока в спорте новостей немного, давайте о… блондинках. Вчера в мире отмечали День блондинок — и наш SPORT.TUT.BY прикинул, кого из действующих спортсменок стоило бы поздравить: Пейдж Ванзант из UFC, призера Олимпийских игр Юлию Ефимову, призеров чемпионатов мира по легкой атлетике Дарью Клишину и Елену Левченко и еще несколько красоток. Посмотрите на этих успешных девушек, которые заставляют замирать мужские сердца.