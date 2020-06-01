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Премьер-министр Армении Пашинян заразился COVID-19
01.06.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ
Источник материала: ОНТ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он
Глава правительства Армении опубликовал в видеообращение, где рассказал о своей болезни.
По его словам, симптомы коронавируса у него отсутствовали, но он решил на всякий случай сдать тест.
«Выяснилось, что мой тест положительный», – сказал Пашинян, сообщив также, что инфекцию подхватили и члены его семьи.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава правительства Армении опубликовал в...
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