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Премьер-министр Армении Пашинян заразился COVID-19

01.06.2020 09:34 — Новости о Коронавирусе | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Премьер-министр Армении Пашинян заразился COVID-19

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Глава правительства Армении опубликовал в видеообращение, где рассказал о своей болезни.

По его словам, симптомы коронавируса у него отсутствовали, но он решил на всякий случай сдать тест.

«Выяснилось, что мой тест положительный», – сказал Пашинян, сообщив также, что инфекцию подхватили и члены его семьи.

 

 

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Глава правительства Армении опубликовал в...
 
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