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Белорусские санатории снова в строю и перестроились: цены снижены и зовут переболевших COVID-19

01.06.2020 09:40 — Новости о Коронавирусе | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский заявил в эфире СТВ, что большая часть санаториев в Беларуси закрылась из-за вынужденного простоя.



"На июнь свободно, полно мест. Что касается августа – уже вопрос, потому что массовой отмены бронирования, даже среди иностранцев, еще не наблюдается", - сказал он.

 С сегодняшнего дня, 1 июня, санатории начинают принимать клиентов.


У тех, кто сейчас не закрыт, загрузка лишь немного превышает 10%. Таких около 40, а всего в стране 105 санаториев.

Введены скидки. В первом квартале стандартный двухместный номер в среднем обходился в 58 рублей. Сейчас — порядка 50 рублей.

О лечении органов дыхания переболевших коронавирусом

"Безусловно, мы будем принимать этот контингент. Некоторые санатории даже целенаправленно будут позиционировать. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования именно для лечения и восстановления этого контингента".
 
 
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Глава Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский заявил в эфире СТВ, что большая часть санаториев в...
 
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