Белорусские санатории снова в строю и перестроились: цены снижены и зовут переболевших COVID-19









"На июнь свободно, полно мест. Что касается августа – уже вопрос, потому что массовой отмены бронирования, даже среди иностранцев, еще не наблюдается", - сказал он.





С сегодняшнего дня, 1 июня, санатории начинают принимать клиентов.









У тех, кто сейчас не закрыт, загрузка лишь немного превышает 10%. Таких около 40, а всего в стране 105 санаториев.





Введены скидки. В первом квартале стандартный двухместный номер в среднем обходился в 58 рублей. Сейчас — порядка 50 рублей.





О лечении органов дыхания переболевших коронавирусом





"Безусловно, мы будем принимать этот контингент. Некоторые санатории даже целенаправленно будут позиционировать. Сейчас идет закупка дополнительного оборудования именно для лечения и восстановления этого контингента".