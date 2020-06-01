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Google отложила презентацию новой версии Android из-за беспорядков в США
01.06.2020 17:14 — Новости о Коронавирусе | БT
Источник материала: БTРанее компания думала отложить ее из-за пандемии коронавируса, однако передумала. Теперь же решение окончательное - премьеры 3 июня не будет. Новая дата презентации не сообщается.
Новую версию Android должны были представить в Сан-Франциско. Как сообщают американские СМИ, в городе также проходят массовые протесты из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, однако без вандализма и стычек с правоохранителями.
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Ранее компания думала отложить ее из-за пандемии коронавируса, однако передумала. Теперь же решение окончательное - премьеры 3 июня не будет. Новая дата презентации...
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